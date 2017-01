Overvann i 20 minus

Hundekjører Harald Tunheim sendte tirsdag en melding til Alta trekkhundklubb, der han advarte mot overvann i løypa fra Øvre Alta/Eiby gjennom Guorbmutjokkdalen.

– På grunn av nysnø og kulde presses vannet opp og brer seg over løypa og inn i skogen. I går steg den meget raskt. På vei ut kom vi noenlunde greit over, men på veien hjem noen timer senere måtte alle hundene svømme og vasse i sørpe i 20 minusgrader. Vi måtte skyve sleden og trekke hunder over cirka 20 meter. Dette er en nesten årlig happening, og det har vært mange tøffe tak her. Så dere som trener i denne løypa må være oppmerksom. Alternativt kan man kjøre løypa mot Mathisdalen til det gir seg. Trøsten må være at det som oftest bare skjer én gang hver vinter, opplyser Tunheim.