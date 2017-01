Kristiansen legger opp

Etter en turbulent innledning på sesongen, der BUL mistet poengene i to av sine tre spilte kamper i 3. divisjon, har Ole Henrik Kristiansen har gitt klubben beskjed om at han ikke fortsetter som spillende assistenttrener.

Håpløst kampoppsett

– Jeg har kommet frem til at nok er nok. Egentlig var jeg ferdig med håndballen etter tiden i Oslo, men så ble jeg fristet av opprykkskvalik med Alta IF. Det var ikke spesielt moro, og jeg klarte ikke å finne tilbake gleden med håndballen. Så kom BUL med et spennende trenertilbud og jeg ble motivert av å kunne hjelpe klubben, men gradvis har lysten forsvunnet. Jeg er rett og slett lei håndball og synes ikke det er noe artig lengre, sier Kristiansen til A-sporten.

– Det hjelper ikke at man sitter med en følelse av at sesongen ikke har startet når man er i januar. Vi har bare spilt tre seriekamper denne sesongen. Det blir litt flere kamper fremover for guttene, men oppsettet er håpløst og slik var det også forrige sesong, sier playmakeren.

Etter at Gravdal trakk laget er det kun seks lag i 3. divisjon, noe som gjør at BUL bare spiller ti seriekamper over en periode på nesten seks måneder.

Bossekopingene fikk som kjent fire poengs trekk for bruk av en ikke-spilleberettiget spiller i de to første seriekampene.

– Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det, men det hjelper ikke akkurat på motivasjonen.

Alta IF tok kontakt

– Tar du telefonen om Ottar Pettersen ringer deg?

– Alta IF har vært i kontakt med meg, men jeg synes som sagt at det ikke er noe artig å spille håndball for tiden, så jeg ville takket nei til alt av tilbud uansett, sier BULs soleklare toppscorer forrige sesong.

Et annet BUL-lag kan derimot dra nytte av Kristiansens idrettstalent. Han ble delt toppscorer med Jon Steinar Eriksen for fotballherrene forrige sesong.

– Jon Steinar har spurt meg om jeg blir med videre og det er absolutt interessant. Akkurat nå trenger kroppen en liten pause og så kommer det jo litt an på hvordan årets spillertropp blir. Jeg må jo gjøre noe, kan ikke bare ligge på sofaen, sier han med et smil.

– Jeg ønsker BULs håndballgutter lykke til videre og takker både for tilliten og for en kjempefin tid der, avslutter han.