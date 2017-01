Her er Altas nye assistenttrener

Johannesson valgte av hensyn til familien å gi seg som Rune Repviks assistenttrener tidligere i vinter. Alta IF har siden den gang jobbet hardt med å finne en verdig erstatter, og nå er de helt i sluttfasen med forhandlingene. Ingenting er offisielt, men A-sporten har fått bekreftet at det er Vidar Johnsen fra Finnmark fotballkrets som blir Repviks nye assistent.

– Det er ikke hundre prosent klart, men vi blir enige. Det er det ingen tvil om, kommenterer Roger Finjord i fotballkretsen.

– Jeg synes det er fantastisk moro å få denne sjansen. Det å være på treningsfeltet hver eneste dag er noe jeg har savnet veldig, og det er kjempespennende at jeg får gjøre det i Alta IF, som er Finnmarks flaggskip på herresiden. Det blir godt å jobbe med et lag igjen, fastslår Vidar Johnsen, som har arbeidet mest med spillerutvikling og analyser i fotballkretsen og Norges fotballforbund.

– Muligheter som dette kommer ikke ofte, så jeg er glad for at fotballkretsen ikke legger noen hindringer i veien for meg. Jeg har mine tanker om hvordan Alta IF skal fremstå i 2017, og jeg ser frem til å samarbeide med Rune Repvik. Jeg tror det blir veldig bra, sier Johnsen.

Klare linjer

Rune Repvik ser frem til å jobbe tett sammen med den kunnskapsrike tverrelvdalingen.

– Alt tyder på at Vidar får jobben, og det er vi veldig glade for. Han er den eneste vi har vært i dialog med når det gjelder assistentrollen. Det formelle er fortsatt ikke i boks, men det ordner seg om ikke lenge, forteller Repvik, som får Johnsen ved sin side allerede på treningen i ettermiddag. Da starter Alta IF oppkjøringen til årets sesong.

– Akkurat det viser vel hvor langt vi er kommet. Vi har hatt en veldig god og ryddig prosess, og har full forståelse for at Vidar har lyst til å gjøre dette. Han har en enorm kompetanse, og det er lett å skjønne at han ønsker å tilbringe mer tid på feltet. Men vi «nekter» å gi helt slipp på han, og det er dialogen vi har med NFF som gjør at han fortsatt ikke er formelt klar for jobben, sier Roger Finjord.

Han vil at avtalen mellom Johnsen, Alta IF og forbundet skal være hundre prosent vanntett.

– Vi ønsker soleklare linjer på hva Vidar kan og ikke kan gjøre. Vi ønsker ikke at det noensinne skal stilles spørsmål om hans habilitet. Han skal være trygg i de ulike rollene.

Johnsen vil aldri mer være involvert i uttak til landslag eller samlinger.

– Det er helt naturlig at han går bort fra det. Men vi ønsker å bruke hans kompetanse på trenerutvikling og slike ting. Det er dette vi nå nøster opp, avslutter Finjord.