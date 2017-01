Blir med videre

Ifølge Alta IFs egne facebooksider har midtbanespiller Christian Reginiussen bestemt seg for å fortsette fotballkarrieren i Alta IF. Han var på utgående kontrakt i klubben, men har nå skrevet under på en ny avtale.

– Christian Reginiussen er enig med Alta IF om kontrakt sesongen 2017. Christian er i ferd med å avslutte studiet i Trondheim, og har kun praksis igjen etter det. Man jobber med å få denne nært Alta, opplyser klubben.

– Selv om Christian pendlet mye i forrige sesong, var han en utrolig viktig spiller for oss. Han er en Alta IF-gutt, og har en viktig posisjon i gruppa. Vi vet at han jobber med å få praksisen nært Alta, og at han etter endt studie vil komme hjem. Derfor ønsker vi å ha han med videre, og vi er utrolig glad for at han ønsker å bidra, sier hovedtrener Rune Repvik.