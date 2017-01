Får publikum i ryggen

Både BUL og Alta IFs jenter 16-lag er klare for den landsomfattende Bringserien i håndball. Nylig ble det klart hvilke klubber som skal få arrangere de tre første rundene. De to siste er fellesrunder i Oslo og på Jessheim 31. mars til 2. april. Det nasjonale seriespillet starter opp 22. januar.

BULs J16-lag fikk tildelt den andre spillehelga som er fastsatt til 11.- og 12. februar. BUL-hallen får da besøk av Kongsvinger, Bøler og Langhus. Bossekopingene skal til Østfold for å gjøre unna den første runden, der de møter Sarpsborg og Hønefoss.

Vurderte å trekke laget

– Vi ble kjempeglade for å få tildelt hjemmekamper. Det blir stas for jentene å spille hjemme med fulle tribuner og show i hallen, forteller Tove Selnes Romsdal, som trener BUL-jentene sammen med Irene Wahl.

Over fem runder skal BUL matche seg mot Våg, Sarpsborg, Klæbu, Fyllingen, Ålgård, Hønefoss, Strindheim, Bøler, Langhus, Kongsvinger og Falk Horten i den landsomdekkende serien. Laget har ikke tatt det for gitt at de skulle klare Bring-målet denne sesongen.

– Forrige sesong var det et klarere mål om å komme oss til landsomfattende seriespill, men før denne sesongen så det mørkere ut. Vi hadde veldig få spillere, slet med skader og vi manglet keepere. Vi fikk snakket litt med de som egentlig hadde sluttet og fikk overtalt de til å bli med videre. En stund var vi inne på tanken om å trekke laget, men med flere spillere på plass samtidig som at vi låner to kjempeflinke keepere fra 2001-laget, har vi nå 13 spillere som er klare for Bringserien. Nå ser det adskillig lysere ut. I høst hadde vi ikke hatt noe i dette selskapet å gjøre, fortsetter Selnes Romsdal.