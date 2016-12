Tror på norsk storeslem

Det tror Odd-Bjørn Hjelmeset, som er TV 2s langrennsekspert under Tour de Ski. Selv om han peker på Martin Johnsrud Sundby som den største favoritten, holder han samtidig Finn Hågen Krogh som en het vinnerkandidat.

– Jeg er rimelig sikker på at det blir norsk seier, men det er ikke sikkert at det blir Martin. Finn Hågen kan slå ham. Vi skal ikke glemme at han var på pallen forrige sesong selv om han hadde flere uheldige episoder, sier Hjelmeset til NTB.

TV 2-eksperten viser til Kroghs annenplass sammenlagt. Altaværingen ble nest best til tross for flere fall og problemer.

– Didrik Tønseth kan komme til å leke seg litt, men han taper for mye når det gås sprint. Pallen kan plutselig bestå av Martin, Finn Hågen og Didrik, mener Hjelmeset og gir følgende vurdering av rivalene:

– Noen av utlendingene kan kanskje kjempe oppe der. Matti Heikkinen blir jeg aldri helt klok på, men han har gått moen gode skirenn i år. Også Sergej Justjugov kan være med der oppe.

Han tror heller ikke at utlendingene har noen reell sjanse i kvinneklassen.

– Jeg kan ikke se at noen av utlendingene kan stoppe Heidi (Weng) og Ingvild (Flugstad Østberg). Totalt sett tar nok Heidi dette hjem. Det blir mer spennende hos gutta. De norske jentene stikker nok av tidlig, sier Hjelmeset.