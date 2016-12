Inviterer til skøytemoro

– Lørdag 31. desember åpner vi dørene fra klokken 11.00 til 13.00 og låner ut skøyter gratis på Nornett stadion i Bossekop. Ta på godt med klær, finn frem nisselua (de som har) og kom ut på glattisen. Vi serverer varm saft og spiller julesanger, skriver BUL på klubbens nettsider.

Lover god is

A-sporten tok en prat med Finn Skjoldbjærg i skøytegruppa, som håper flest mulig finner veien til Bossekop i morgen.

– Vi har 20 par hockeyskøyter og 20 par lengdeløpsskøyter å låne ut, så det er ikke noe i veien med kapasiteten, forteller Skjoldbjærg, som lover glatt og fin is.

– Vi har jobbet over en måned med isen på stadion, og vår banemann Ole Johnny Johnsen skal kjøre ytterligere noen runder med prepareringsmaskinen før det braker løs. Med mindre værgudene slår seg fullstendig vrange kan vi tilby ypperlige forhold, smiler han.

Bedre lysforhold

Han og primus motor Karl Atle Johnsen har trent syv-åtte skøyteløpere i alderen 4-12 år regelmessig det siste året, og BUL starter opp med en ny utgave av skøyteskolen i neste uke. Skjoldbjærg synes det er moro at det fortsatt er interesse for skøyter i Alta.

– Vi har dyktige ildsjeler, en topp moderne isprepareringsmaskin og nye lys på stadion. Alt ligger til rette for aktivitet på banen, og vi håper at så mange som mulig stikker innom her i morgen. Jeg tror det blir en kjempefin dag på isen, avslutter han.