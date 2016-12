Hattrick for P.I.M.P.S

P.I.M.P.S og Thomassens venner barket sammen i et høyinteressant oppgjør om trofeet i BULs tradisjonsrike romjulsturnering. P.I.M.P.S-keeper Martin Overvik dundret inn ledermålet før Svein Ove Thomassen svarte fra straffemerket. Etter at Thomassens venner hadde mye av banespillet og presset på for ledermålet lurte Ole Henrik Kristiansen seg fri i feltet etter en dødball og pirket inn 2-1. Kenneth Thomassen klinket så ballen i krysset mot sine gamle lagkamerater, før Adrian Overvik fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4-1 i P.I.M.P.S favør.

– Det var jævla viktig å vinne. Jeg føler at vi spilte en prikkfri kamp, selv om Thomassens venner hadde ballen mest, sier Jon Steinar Eriksen.

Fartsfylt finale

P.I.M.P.S tok med det sin tredje strake finaleseier. Tidligere år har de valset over motstanderne i finalene, men et forsterket Thomassens venner-lag med blant annet Dag Andreas Balto og Håvard Nome skapte mer trøbbel enn resultatet tilsier. Kommentarene haglet lagene imellom og det var en fartsfylt finale.

– Det har utviklet seg en rivalisering mellom lagene de siste årene, og det er skøy å ha noen å krige mot. Vi var gira før finalekampen og det smakte sinnssykt godt å vinne, sier Eriksen.

Fire brødre på laget

BUL-spilleren har vært en del av P.I.M.P.S siden oppstarten.

– Jeg mener vi startet opp i 2005 og har siden vunnet fem-seks ganger. Av de som har vært med hele tiden er det jeg, Jon Steinar og Martin Norbye, forteller Martin Overvik.

Christian Reginiussen og Jan Egil Brekke har vært med de siste årene, mens brødrene Eskil, Runar og Adrian Overvik gradvis tatt over for P.I.M.P.S-legender som Vegard Ludvigsen og Rayner Hoaas.

Favorittene innfridde

Det var langt flere damelag påmeldt under årets turnering enn tidligere. BULs 1.-divisjonskvinner stilte med et eget lag i år, og var med det naturlige forhåndsfavoritter.

I finalen måtte de likevel slite for seieren mot Nissene, som stort sett består av spillere som har lagt opp eller trappet ned. Nissene bet godt fra seg og kun Guro Bell Pedersen kunne se ballen trille over målstreken bak en god målvakt i 1-0-seieren. BUL-jentene gikk ubeseiret gjennom turneringen.

Ser forbedringspotensial

– Gjennomføringen har gått prikkfritt. Vi har ikke fått noen klager som jeg vet om hvertfall, og det er jo bra, selv om folk ikke klager på turneringer som dette. Jeg er fornøyd, gliser Jon Steinar Eriksen, som hadde påtatt seg ansvaret som turneringsleder.

– Neste år tror jeg vi må se på muligheten til å arrangere over to dager og kanskje lokke til flere lag med litt bedre premier. Vi håper på å videreutvikle turneringen litt til, avslutter han.