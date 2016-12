Gøyal jentesamling

Tredje juledag ble alle skijenter i alderen 11-14 år i Alta og Kautokeino invitert til felles trening i Tverrelvdalen. Ørjan Bakken og hans familie var initiativtaker til samlingen. Skileik, teknikk, stafett, lunsjbord og kanonball sto på programmet, og totalt var det 20 jenter som deltok, får Altaposten opplyst.

– Petter Eliassen deltok på hele programmet og hadde teknikkøkt med jentene, skriver øksfjordingen Roger Finjord i en mail til A-sporten.

Vil stoppe frafall

Jentene som deltok var fra Bossekop UL, Alta IF, Tverrelvdalen IL, IL Frea og Kautokeino IL.

– Vi synes det var ekstra artig at fire jenter fra Kautokeino tok turen hit, sier Finjord.

Målet til Ørjan Bakken & co er å få arrangert fellestreninger for jenter med jevne mellomrom. Treningene avsluttes med et enkelt måltid. Neste økt arrangeres i begynnelsen av februar i Bossekop.

– Målsettingen er å skape positive relasjoner mellom jenter fra ulike klubber for å hindre frafall, bidra til økt trivsel og bekjentskap over klubbgrenser, avslutter Finjord.