Signerte for to år

Alta IF har sikret seg underskriften til midtstopper Aleksander Bjørnvåg, som så vidt fikk prøve seg på A-laget i slutten av årets sesong. Ifølge klubbens facebooksider har han skrevet under på en toårskontrakt.

– Aleksander Bjørnvåg har takket ja til to år i gult og blått. Aleksander kom til Alta IF allerede i sommer, men var skadet frem til de siste kampene der han fikk sin debut. Aleksander er stopper og har tidligere vært i blant annet Moss og Sarpsborg 08. Vi gleder oss til å se mer av Aleksander og gratulerer med kontrakt, skriver Alta IF.

Alta IF-spillerne returnerer fra juleferie onsdag 4. januar.