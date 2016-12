Varsler kamp om plassene

Ni norske kombinertutøvere kjemper om seks plasser til verdenscuprennene i januar. Landslagssjef Kristian Hammer får en stor utfordring med å velge hvem som skal gå.

– Ganske åpent

Stortalentet Jarl Magnus Riiber er tilbake i trening etter å ha vært syk, mens Magnus Moan viste fremgang da han vant norgescuprennene i Granåsen forrige helg. Med Truls Sønsthagen Johansens sterke 16. plass i Ramsau forrige helg også, har landslagssjef Kristian Hammer mange å velge mellom.

– Bak Jørgen (Graabak) og Espen (Andersen) er det ganske åpent. Vi har fått positive rapporter fra både Magnus og Jarl Magnus som sto over verdenscuprennene i Ramsau. I tillegg har Truls meldt seg på i kampen om plass i verdenscupen fremover, sier Hammer til NTB.

På samling i romjula

Graabak og Andersen har vært Norges beste kombinertløpere så langt. Håvard Klemetsen har slitt tungt innledningsvis, og er bare nummer 20 i verdenscupen sammenlagt når fem renn er unnagjort. Hans 17. plass i Ramsau rett før jul er veteranens beste individuelle plassering denne sesongen. Landslagssjefen håper at Klemetsen & co melder seg på i større grad de kommende ukene.

– Det er et håp og et mål at flere enn Jørgen og Espen presterer i toppen. Derfor blir det spennende å se om de andre klarer å heve seg, sier Hammer.

I romjula har kombinertlandslaget lagt inn en samling i Trondheim og Lillehammer. Før nyttår vil Norges skiforbund ta ut troppen til VM-generalprøven i Lahti.