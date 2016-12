Holder fortsatt mål

Totalt ni damelag og tre herrelag møtes til dyst, og turneringen er ikke ferdigspilt før tirsdag kveld.

Håndballdamene på laget «87erne» viste publikum at de fortsatt har ferdighetene i behold da Alta IF J00 sto på motsatt banehalvdel. De unge Alta IF-spillerne yppet seg, men det holdt ikke mot de rutinerte krigerne. De vant til slutt 15-9, uten at det så ut til å plage Alta IF-trener Mads Stian Hansen.