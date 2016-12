Blir Finnsnes-spiller

Sega Ngom er en av flere sentrale Alta IF-spillere som er på utgående kontrakt. Nå har den kraftfulle angrepsspilleren fra Senegal bestemt seg for å fortsette fotballkarrieren i Finnsnes - et lag som Alta IF skal møte i PostNord-ligaen avdeling 1 kommende sesong.

– Jeg har fulgt Sega i mange år, ja – og også prøvd å hente han før. Jeg mener han fortsatt har mye inne, sier Finnsnes-trener Bjørn «Bummen» Johansen, som antyder at han ser for seg den kraftfulle spissen som en nøkkelspiller i 2017.

– Jeg håper først at han får seg en god treningsvinter med oss. En topptrent Sega har jeg store forventninger til. Jeg kommer til å sette et høyt press på at han skal levere. Han har det i seg – så er det også opp til oss å få det ut av han, sier Johansen til Nordlys.

Som A-sporten har skrevet tidligere gjorde Alta IF det klart at de ville ha Sega Ngom og hans familie bosatt i Nordlysbyen hvis det skulle bli aktuelt å forlenge kontrakten. Denne sesongen har han pendlet mellom Tromsø og Alta, og den løsningen var ingen av partene spesielt godt fornøyde med. Nå har spissen altså bestemt seg for å bli boende i Tromsø.

– Vi vil ha spillerne våre i Alta, så vi har skjønt litt at det kom til å bli sånn, kommenterer Alta-trener Rune Repvik.

Også en annen tidligere Alta IF-spiller skal veksle den grønne FIL-trøya i 2017. Markus Rolandsen, som spilte 1.-divisjonsfotball i Raufoss denne sesongen, har flyttet til Tromsø for å studere. Han har i likhet med Sega Ngom gitt muntlig beskjed om at han vil skrive kontrakt med Finnsnes.

Alta IF risikerer også å miste Christian Reginiussen, Svein Ove Thomassen, Thomas Torgersen, Mathias Dahl Abelsen og Kjetil Thomassen. Alle har kontrakter som utløper ved årsskiftet.