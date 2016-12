Gir gass med nytt prosjekt

Finnmark fotballkrets er en av organisasjonene som kan glede seg over økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen like før jul. Dermed kan kretsen realisere prosjektet «Russ og eldre bilførere». Målet er å redusere antall trafikkulykker og antall skadde og drepte i både ungdomsgruppen og blant eldre bilførere.

– Prosjektet er veldig spennende, det er innovativt og retter seg mot en voksende målgruppe. Gjennom å tilrettelegge for samspill mellom unge og eldre sjåfører så er vi ganske sikker på at prosjektet på sikt vil bidra med stor samfunnsmessig effekt, opplyser fotballkretsen og Gjensidigestiftelsen.

– Finnmark er vel det fylket der bil benyttes mest av alle i forhold til kilometer per innbygger. Svært lange avstander bidrar til dette. Spesielt innenfor idretten benyttes bil mye for å bringe utøvere sammen. Å hindre bare én ulykke, hindre ett tapt liv, betyr en enorm gevinst, sier Arne Hammari i stiftelsen.

Deler erfaringer

Fotballkretsen i har i mange år hatt fokus på trafikksikkerhet. Finnmark er et aktivt fylke der idrettsutøverne reiser mye for å spille kamper, delta i turneringer og stevner.

– Idretten, og da spesielt fotballen som er største aktør, tilbringer mye tid på veiene. I Finnmark kjører vi bortimot én million kilometer i året. Så for oss er det helt naturlig å gjøre en innsats for trafikksikkerheten. Vi har jobbet med ulike sikkerhetsprosjekter i 13-14 år, og er veldig fornøyd med det vi har oppnådd. Vårt mål er hele tiden å kopiere 2012, da det ikke var en eneste drept eller alvorlig skadd på veiene i Finnmark. Det er det vi strekker oss etter, forteller Paul Erling Andersen.

Han lover å bruke prosjektmidlene fornuftig.

– «Russ og eldre bilførere» er en videreføring av det arbeidet vi har gjort tidligere. Tanken er at unge og eldre bilførere har mye å lære av hverandre. Derfor har vi kalt dette «delte erfaringer - ny kunnskap». Unge bilister som ganske nylig har hatt trafikkopplæring kan lære eldre om for eksempel hvordan man kjører riktig i en rundkjøring. Der er det mange som har mye å gå på. Samtidig kan eldre kvinner og menn masse om eksempelvis kolonnekjøringer og hvordan man kommer seg trygt frem i dårlig vær.

Får betalt for jobben

For å få prosjektet i gang tilbyr fotballkretsen de unge bilistene en sum for å gjøre jobben.

– Det er ikke snakk om kjøreopplæring, men en utveksling av erfaringer og kunnskap. Og vi krever ikke at man tar kontakt med vilt fremmede. De aller fleste har familie og venner som passer inn i prosjektet, og for hver gjennomføring får russen betalt av oss. Vi tar for oss hele Finnmark. Ingen har gjort dette før, så vi håper at resten av landet følger etter, sier Andersen.

– Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, kommenterer Arne Hammari.

I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 200 millioner til prosjekter rundt om i Norge.

– I Finnmark blir syv ulike prosjekter blitt støttet med til sammen 1,1 millioner kroner i 2017, forteller han.