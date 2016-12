Fikk ønskene oppfylt

– Jeg synes det er fint at vi har fått hjemmekamp i første serierunde. Det er andre påskedag, og da er lettere å spille hjemme enn borte. At vi også har fått hjemmekamp under Altaturneringen og avslutter sesongen i Finnmarkshallen er jeg veldig godt fornøyd med, sier Alta IF-trener Rune Repvik til A-sporten.

Han er ikke så veldig opptatt av hvilke lag de møter først.

– Det blir tøft uansett. Rekkefølgen er ikke så viktig, fastslår Repvik.

Han regner med at det blir noen små endringer på terminlistemøtet 13. januar. Blant annet er Alta IFs første- og andrelag satt opp med hjemmekamp samtidig ved to anledninger.

– Jeg er litt spent på hvordan de skal løse de tingene, men det må gjøres. Så noen endringer blir det.

Alta IF-sjefen har for øvrig gitt spillerne fri frem til onsdag 4. januar. Da begynner hardtkjøret frem mot seriestarten 17. april.

– Vi har ikke kjørt så mange fellestreninger i desember, men spillerne har individuelle treningsopplegg som de skal følge. De skal trene fire-fem økter i uka, og det forventer jeg at de har gjort. Vi kjører en del testing torsdag 5. januar, og deretter er det fullt fokus mot det som skal skje om fire måneder.

Slik er oppsettet:

April:

17/04 Alta - Follo

22/04 Bærum - Alta

29/04 KFUM - Alta

Mai:

05/05 Alta - Nybergsund

13/05 Vålerenga 2 - Alta

20/05 Alta - Asker

27/05 Brumunddal - Alta

Juni:

03/06 Alta - Finnsnes

10/06 Grorud - Alta

17/06 Alta - Kjelsås

24/06 HamKam - Alta

Juli:

01/07 Alta - Raufoss

22/07 Skeid - Alta

29/07 Follo - Alta

August:

05/08 Alta - Bærum

12/08 Alta - KFUM

19/08 Nybergsund - Alta

26/08 Alta - Vålerenga 2

September:

02/09 Asker - Alta

09/09 Alta - Brumunddal

16/09 Finnsnes - Alta

23/09 Alta - Grorud

30/09 Kjelsås - Alta

Oktober:

07/10 Alta - HamKam

14/10 Raufoss - Alta

21/10 Alta - Skeid

Serieoppsett Alta IF 2 i regionsligaen avdeling 6:

17/04 Alta 2 - Mjølner

22/04 Harstad - Alta 2

29/04 Alta 2 - Skedsmo

Mai:

06/05 Tromsø 2 - Alta 2

13/05 Alta 2 - Senja

20/05 Lørenskog - Alta 2

27/05 Alta 2 - Skjervøy

Juni:

03/06 Fløya - Alta 2

10/06 Alta 2 - Lillestrøm 2

17/06 Sortland - Alta 2

24/06 Alta 2 - Fu/Vo

Juli:

01/07 Alta 2 - Salangen

08/07 Skjetten - Alta 2

15/07 Mjølner - Alta 2

August:

05/08 Alta 2 - Harstad

12/08 Skedsmo - Alta 2

19/08 Alta 2 - Tromsø 2

26/08 Senja - Alta 2

September:

02/09 Alta 2 - Lørenskog

09/09 Skjervøy - Alta 2

16/09 Alta 2 - Fløya

23/09 Lillestrøm 2 - Alta 2

30/09 Alta 2 - Sortland

Oktober:

07/10 Fu/Vo - Alta 2

14/10 Salangen - Alta 2

21/10 Alta 2 - Skjetten