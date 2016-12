3x BUL i rødt, hvitt og blått

Martine Romsdal var ikke med i den opprinnelige Jenter 17-troppen til Børje Sørensen, men var øverst på reservelisten hans og ble i går kalt inn til dobbeltkampene i Italia andre helga i januar.

– Det var sinnsykt artig å få den telefonen. Jeg var litt skuffet etter å ikke ha blitt tatt ut først og hadde jo selvfølgelig håpet på det. Da var det skikkelig deilig å få beskjeden dagen etterpå, forteller en strålende fornøyd Martine Romsdal til Altaposten.

BUL og Finnmark Fotballkrets kan se på uttaket som en solid bevis på at det jobbes godt og riktig i Nordlysbyen. Som kjent ble Runa Lillegård og Eline Hegg uttatt i J16-troppen på mandag.

– Utrolig artig og stort at vi fra BUL har tre spillere på landslag. Det viser at det jobbes godt og at det er mulig å bli god i Alta.

Trekløveret blir nå å bruke julen på de siste forberedelsene i forkant av Italia-kampene.

– Det hadde blitt trening i jula uansett. Jeg har fått tilbakemeldinger fra landslagstreneren på hva jeg er god på og hva som må jobbes med. Det er viktig med egentrening, forteller en målbevisst Martine Romdsal.

Viktige treningskamper

Det er ikke lenge til alvoret starter for J17-landslaget. 20. til 25. mars spilles det eliterunder i Bosnia. Det er en mellomrunde til EM som arrangeres i Tsjekkia i perioden 2. til 14. mai. Martine var med og kvalifiserte Norge hit og fikk mye tillitt på backplass. Norge havnet i gruppe med Danmark, Bosnia og Wales. Gruppevinnerne fra de seks gruppene, pluss den beste toeren kvalifiserer seg til mesterskapet.

– Disse treningskampene blir viktige. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det bare er en treningssamling i tillegg til Italia-kampene før eliterundene starter, forteller Romsdal.

Den anvendelige BUL-spilleren har satt seg klare mål for årets sesong. I tillegg til mulighetene for å bli med Norge til et eventuelt mesterskap venter det tøffe og viktige kamper for nyopprykkede BUL i 1. divisjon.

– Målet mitt på J17 i år er å prestere så godt som mulig når jeg får sjansen. Det er mange gode mot og medspillere, så nivået er høyt og nåløyet er trangt. Jeg ønsker å gjøre det bra og vise meg plassen verdig, og på den måten bli tatt ut på flere samlinger, avslutter hun.

Odd Inge Johansen gleder seg over suksessen.

– Dette er stor stas for jentene, og vi er kjempestolte over at BUL har tre landslagsspillere på aldersbestemt nivå. Alle tre har lagt ned enormt mye arbeid for å komme dit de er i dag, og jobber hver dag for å bli bedre. De fortjener flere muligheter med flagget på brystet, sier han.

Grunnlaget for landslagskarrierene til Eline Hegg, Runa Lillegård og Martine Romsdal legges på treningsfeltet. Og den jobben gjør de med største glede.

– De utvikler seg selvsagt mye på våres fellestreninger. Men de er også selvstendige i treningsarbeidet, og forsøker hele tiden å terpe på detaljer som kan gjøre dem til bedre fotballspillere. Det liker jeg. Nå har de blitt tatt ut flere ganger og bevist at dette ikke er noe blaff. Så man kan med stor sikkerhet si at dette bare er starten på noe stort dersom de fortsetter å jobbe hardt. Jeg har veldig sansen for ambisjonsnivået hos denne trioen.