– Tida går fort nå

Terminlista for 1. divisjon kvinner ble offenliggjort onsdag ettermiddag, og her ble det klart at BUL serieåpner borte mot Øvervoll/Hosle mandag 17. april. Fem dager senere spilles årets første hjemmekamp når Amazon Grimstad gjester Coop-banen. Så møter de Lyn borte.

– Det blir vel noen små endringer på terminlistemøtet 18. april, men vi har ingen store innvendinger. At kampoppsettet er klart gir oss en kjekk påminnelse om at det ikke er lenge igjen til det braker løs. Nå går tida veldig fort frem mot seriestart. Det er viktig at vi får brukt den tida som godt som mulig, sier BUL-trener Odd Inge Johansen til A-sporten.

Annerledes år

Han har ikke tenkt så mye på de første par-tre kampene, som sannsynligvis vil bli veldig tøffe. Det er ventet at Øvrevoll/Hosle, Amazon Grimstad og Lyn vil være blant lagene som kjemper om eliteserieplass neste år.

– Jeg er ikke så opptatt av hvilke lag vi møter. Uansett hvem som står på motsatt banehalvdel skal vi være optimalt skjerpet og forberedt. Jeg håper og tror at vi vinner en del kamper neste år, men vi må være innstilt på at det vil bli en knalltøff utfordring. Det blir et helt annerledes år enn det vi er i ferd med å legge bak oss. Da var vi store favoritter foran hver eneste kamp, og forventningene til både resultat og spill var skyhøye. Det er en klisjé, men 2017 blir et utviklingsår for oss der det viktigste er å etablere oss i divisjonen.

Inspirert av Fløya

Mange ser nok frem til de to «lokaloppgjørene» mellom BUL og Fløya. Lagene møtes i Tromsø 10. juni og på Breverud 23. september.

– Jeg har stor respekt for det Fløya presterte i 1. divisjon denne sesongen. De viste at det er mulig for et nyopprykket lag å hevde seg blant de beste. Det er positivt for fotballen i nord, og vi bruker det som inspirasjon foran vårt møte med toppfotballen. Det blir spennende å møte Fløya, og det er jo det nærmeste vi kommer et lokaloppgjør neste år. Vi gleder oss veldig til det, smiler Johansen.

Han mener 30 poeng og en plass midt på tabellen vil være en kjempeprestasjon.

– Jeg er kjempefornøyd hvis vi klarer det.

Slik er oppsettet:

April:

17/4 Øvrevoll/Hosle - BUL

22/4 BUL - Amazon Grimstad

Mai:

6/5 Lyn - BUL

13/5 BUL - Kongsvinger

20/5 Åsane - BUL

27/5 BUL - Grei

Juni:

3/6 Fart - BUL

10/6 Fløya - BUL

17/6 BUL - KIL/Hemne

24/6 Byåsen - BUL

Juli:

1/7 BUL - Urædd

August:

19/8 Amazon Grimstad - BUL

26/8 BUL - Øvrevoll/Hosle

September:

2/9 KIL/Hemne - BUL

9/9 BUL - Byåsen

16/9 Kongsvinger - BUL

23/9 BUL - Fløya

30/9 Grei - BUL

Oktober:

7/10 BUL - Fart

14/10 BUL - Lyn

28/10 Urædd - BUL

November:

4/11 BUL - Åsane