Tøff sesongstart for BUL

BUL rykket i høst opp til 1. divisjon. Nå er det klart at Odd Inge Johansen og skal til Bærum for å sesongåpne borte mot Øvrevoll/Hosle. Bærum-laget har de siste årene etablert seg i 1. divisjon og endte på femteplass. Laget røk ut av cupen etter et 0-1 tap mot Kolbotn, et lag som tok seg helt til semifinalen.

Første hjemmekamp på Coop-banen er 22. april når Amazon Grimstad kommer nordover. Amazon var i Toppserien senest i 2015, men fikk en tung sesong i 1. divisjon og var faktisk på nippet til å rykke ned.

I tredje kamp venter bortekamp mot Lyn, som endte opp på sølvplass forrige sesong. Det venter med andre ord tre tøffe kamper for det nyopprykkede BUL-laget, om vi skal tro tabellen og resultatene de seneste sesongene.

Kampoppsett 2017/18:

1. Øvrevoll/Hosle - Bossekop 17.04.17

2. Bossekop - Amazon Grimstad 22.04.17

3. Lyn - Bossekop 06.05.17

4. Bossekop - Kongsvinger 13.06.17

5. Åsane - Bossekop 20.05.17

6. Bossekop - Grei 27.05.17

7. Fart - Bossekop 03.06.17

8. Fløya - Bossekop 10.06.17

9. Bossekop - KIL/Hemne 17.06.17

10. Byåsen - Bossekop 24.96.17

11. Bossekop - Urædd 01.07.17

12. Amazon Grimstad - Bossekop 19.08.17

13. Bossekop - Øvrevoll/Hosle 26.08.17

14. KIL/Hemne - Bossekop 02.09.17

15. Bossekop - Byåsen 09.09.17

16. Kongsvinger - Bossekop 16.09.17

17. Bossekop - Fløya 23.09.17

18. Grei - Bossekop 30.09.17

19. Bossekop - Fart 07.10.17

20. Bossekop - Lyn 14.10.17

21. Urædd - Bossekop 28.10.17

22. Bossekop - Åsane 04.11.17