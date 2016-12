Sesongåpner hjemme mot Follo

Kampoppsettet til PostNord-ligaen ble presentert i formiddag. Rune Repvik og Alta IF får besøk av Follo i Finnmarkshallen 17. april. Alta og Follo var forrige sesong i samme avdeling, et lag Alta IF banket hele 5-0 på hjemmebane, mens det ble 1-3-tap borte. Også sesongavslutningen er satt opp i Finnmarkshallen, da er det Skeid som gjester hallen.

Antallet 2. divisjonsavdelinger er kuttet fra fire til to avdelinger á 14 lag. Nivået blir enda høyere og Alta IF skal opp mot flere lag med 1. divisjonserfaring kommende sesong.

– Vi visste at det ville bli tøft uansett hvilken avdeling vi havnet i. Etter spissingen av seriesystemet er det bare gode lag igjen. Jeg som ser for meg mange tette og spennende oppgjør i 2017, sa Rune Repvik til Altaposten etter at neste års andredivisjonsavdelinger ble offentliggjort.

Spår superjevn sesong Rune Repvik tviler på at noen av lagene stikker fra.

– Jeg tror ikke at det er mange lag i denne avdelingen som kommer til å si at de skal rykke opp. Kanskje Raufoss gjør det hvis de får orden på økonomi og spillerstall, men ellers tviler jeg på at det vil bli snakket høyt om opprykk før sesongstarten. Jeg spår en superjevn sesong der ingen lag klarer å stikke fra de andre. Det blir tett og jevnt helt inn, mener Alta IF-treneren.

Kampoppsett 2017/18:

1. Alta - Follo 17.04.17 18:00

2. Bærum - Alta 22.04.17 16:00

3. KFUM - Alta 29.04.17 16:00

4. Alta - Nybergsund 05.05.07 16:00

5. Vålerenga 2 - Alta 13.05.17 16:00

6. Alta - Asker 20.05.17 16:00

7. Brumunddal - Alta 27.05.17 16:00

8. Alta - Finnsnes 03.06.17 16:00

9. Grorud - Alta 10.06.17 16:00

10. Alta - Kjelsås 17.06.17 16:00

11. HamKam - Alta 24.06.17 16:00

12. Alta - Raufoss 01.07.17 16:00

13. Skeid - Alta 22.07.17 16:00

14. Follo - Alta 29.07.17 16:00

15. Alta - Bærum 05.08.17 16:00

16. Alta - KFUM 12.08.17 16:00

17. Nybergsund - Alta 19.08.17 16:00

18. Alta - Vålerenga 2 26.08.17 16:00

19. Asker - Alta 02.09.17 16:00

20. Alta - Brumunddal 09.09.17 16:00

21. Finnsnes - Alta 16.09.17 16:00

22. Alta - Grorud 23.09.17 16:00

23. Kjelsås - Alta 30.09.17 16:00

24. Alta - HamKam 07.10.17 16:00

25. Raufoss - Alta 14.10.17 16:00

26. Alta - Skeid 21.10.17 16:00