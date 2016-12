Holder igjen toppformen

23-åringen fra Nordlysbyen satser like hardt som de beste, og legger ned flere hundre treningstimer i året. Det er i ferd med å gi uttelling for den ambisiøse Alta-jenta som har et mål og en drøm om å nå toppen.

– Jeg føler at jeg nærmer meg selv om jeg gjerne skulle ha tatt større steg enn det jeg føler jeg har gjort så langt i seniorkarrieren. Det hadde vært ønskelig med større fremgang, sier Henriette og avslører at hun har den innstillingen en ung seniorløper må ha for å ha noen som helst mulighet til å utfordre de som dominerer i norsk og for så vidt internasjonalt damelangrenn.

Ikke i toppform

Heitmann Mikkelsen har nok aldri vært nærmere de norske verdenscupløperne og de som ligger tettest opptil dem enn det som er tilfelle akkurat nå. Det var ikke mer enn godt og vel minuttet som skilte henne og Charlotte Kalla i distanserennet i skøyting i Skandinavisk cup for 11 dager siden. Det er ikke mye med tanke på at den tidligere VM- og OL-vinneren vant klart og er en av verdens beste i denne stilarten.

– Jeg var godt fornøyd med den prestasjonen ettersom det stemte bra teknisk og jeg føler at jeg fikk ut det jeg var god for den dagen. Forhåpentligvis klarer jeg å gå minst like fort når det begynner å dra seg til utover vinteren. Håpet er at jeg har ett gir til på nyåret. Treningsopplegget er lagt opp med tanke på at jeg skal være i toppform i starten av februar, sier hun.

Sikter mot NM

Det har sammenheng med at 23-åringen ønsker å prestere under NM på Lygna. Det er vinterens hovedmål for Heitmann Mikkelsen som har gjort en god treningsjobb gjennom sommeren og høsten. Hun går for Lillehammer skiklubb og er en del av Team Coop Talent som har en god del samlingsdøgn og et bra opplegg. Det har mye å si både for motivasjon og mulighetene for å lykkes.

– Hvor lang tid vil det ta før vi får se deg konkurrere i Alta IFs klubbfarger igjen?

– Jeg meldte overgang fordi jeg mener den lokale skiklubben kan tilby meg det beste opplegget så lenge jeg bor og har base på Lillehammer. Men jeg er på ingen måte fremmed for å gå for Alta IF igjen. Det ville ha vært kjekt å gått NM-stafett for moderklubben, sier Henriette og røper at det kan være aktuelt å vende tilbake dersom hun hever seg og blir aktuell for Team Finnmark.

Hjem til jul

Henriette Heitmann Mikkelsen har 21. plass som beste NM-resultat. I vinter tar hun sikte på å kile seg inn blant de 20 beste på en eller flere distanser. Hun har forhåpninger om at det skal være mulig dersom det meste går på skinner de neste ukene. Frem til nå har det gjort det for utøveren som ikke bare går for Lillehammer skiklubb. Hun jobber også for den hardtsatsende Mjøs-klubben.

– Jeg takket ja til å jobbe litt for skiklubben mellom treningsøktene og samlingen. Først og fremst fordi jeg er avhengig av inntekter for å få hjulene til å gå rundt økonomisk så lenge jeg verken studerer eller har andre engasjement som gir økonomisk uttelling. Men jeg jobber ikke mer enn at det går fint å kombinere det med satsingen, sier altaværingen som er innstilt på å satse så lenge hun har fremgang og motivasjon. Det kan fort bli mange sesonger dersom hun får den ønskede uttellingen de neste årene.

Hun skal for øvrig tilbringe jula hjemme i Alta. Den skal i hovedsak benyttes til trening, restitusjon og sosialt samvær. Batteriene skal kort og godt lades slik at hun er i stand til å prestere på de forskjellige arenaene i 2017.