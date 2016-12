Dugnad redder jula

Altaposten skrev tirsdag om Kaiskuru skistadion som nærmest smelter bort. Den siste ukas mildvær og nedbør har satt sine spor også i BUL- og Frea-løypa.

– Situasjonen i BUL-løypa er ganske lik den som ble omtalt i Kaiskuru i gårdagens avis. Det ligger en såle i bunnen, men den er knallhard. Det er ikke så mye vi får gjort bortsett fra å håpe på at været slår om og det blir bedre tider. I løpet av noen dager er det meldt nedbør, forteller en av løypeansvarlige i BUL-løypa, Vinjar Solberg til Altaposten.

Hektisk dugnadsarbeid

Arild Krogh og resten av skigruppa i Tverrelvdalen kan melde om brukbare forhold i deres løyper.

– Etter rapportene jeg har fått så er det er mulig å gå slik som det er i dag, men det er selvsagt litt isete i løypa og den er litt hard. Det ligger likevel såpass med snø at vi skal i dialog med kommunen om å få preparert løypa enten i dag eller i morgen, forteller Krogh.

Sønnen Finn Hågen Krogh er hjemme på en kort juleferie før han reiser til høyden for å gjøre unna de siste forberedelsene til Tour de Ski som starter 31. desember. Dugnadsgjengen i Tverrelvdalen ønsker å gi han og andre skiløpere et så godt tilbud som mulig.

– Det er forhold for at han skal kunne ta noen treningsturer. Vi hadde jo håpet på å kunne legge til rette for han og andre som vil bruke løypa mens han er hjemme. Vi jobber på for å gi folk skiløyper å gå i, og med litt snø så blir det supre forhold i Tverrelvdalen igjen, sier Arild Krogh.

I klubbens vedtak står det at snøscootere, mopeder, ATV og sykler er uønsket i skiløypene, og det er ekstra viktig å være påpasselig nå som løypene er sårbare.

Klemetsen testet løypa

Håvard Klemetsen tok med seg sponsorene i Ulf Kivijervi til skistadion for å gi de et skøytekurs.

– Takk til Ulf Kivijervi AS for flott treningsøkt i kveld - sporty gjeng og god innstilling. Også takk til Alta som nok en gang leverer knall løyper til tross for utfordrende vær- og føreforhold den siste uka, skriver Klemetsen på sin hjemmeside.

– Det ble jobbet litt med løypa i går. Vi klarte ikke å holde oss unna, så Håvard & co fikk gjennomført en liten økt. Men det var langt fra gode forhold. Jeg er imponert over at han fikk det til, sier Per Erik Bjørnstad i Alta kommune.

Nå sender de en mann til Sarves for å sjekke forholdene.

– Jeg har tatt en runde i BUL-løypa, på Komsa og Sandfallet. Der er det ikke vits å gjøre noe før det kommer mer snø. Men vi skal ta en runde med tråkkemaskinen på Sarves. Det er godt mulig at vi kan få tråkket en løype der slik at skiløperne i Alta har noen alternativer.

Som A-sporten skrev på tirsdag skal det være en større dugnad i Kaiskuru onsdag kveld der ildsjeler og aktive løpere skal måke mest mulig snø inn på løypene.

Alpinanlegget stengt

Også alpinanlegget i Alta har måttet ta konsekvensene av den siste tidens mildvær. De hadde egentlig planlagt utvidede åpningstider i disse dager.

– På grunn av mandagens ekstreme mildvær holder vi bakkene stengt tirsdag og onsdag. På den måten sparer vi snøen til romjula. Nå håper vi på litt kulde og et slør av nysnø på det gode grunnlaget vi fikk i forrige uke, skrev SarvesAlta på sine nettsider i går.