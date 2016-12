Comeback for nisselekene

– I fjor ble det byttet kunstgress i Finnmarkshallen på denne tiden, så da var det ikke mulig for oss å arrangere noe innendørs. Nå tar vi opp tråden og kjører i gang en ny runde med våre populære nisseleker. Jeg håper at flest mulig finner veien til storstua 27. desember. Vi har mye moro på plakaten for både barn og voksne, forteller Rolf Rantala i Alta IFs friidrettsgruppe.

Selv om tredje juledag er en del av høytiden, understreker Rantala at tirsdagens arrangement er et uhøytidelig stevne der resultatene kommer i andre rekke. Det handler først og fremst om å ha det artig.

– Konkurransene i årets nisseleker er 60 meter, lengde og spydball. Her kan absolutt alle som vil delta. I tillegg arrangerer vi et nisseløp, eller mørketidsløp om man vil. Dette foregår utendørs, og man kan velge mellom distanser på 1,66 kilometer eller 5 kilometer, sier Rantala, som lover servering av gløgg, frukt og smågodt mens det står på.

– Det vil også bli delt ut medaljer til alle deltakere, smiler han.

Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.

– Lekene starter klokken 13.00. Det er bare å møte opp 15 minutter før og gi beskjed at man ønsker å være med. Vi har hatt bra deltakelse før, og vet jo at det er mange som er glad i løping. Så vi gleder oss veldig til dette.