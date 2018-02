– Viktigere enn noengang at foreldre snakker med barna sine

pluss

Rektoren ved Sandfallet ungdomsskole medgir at akkurat nettporno ikke er et spesifikt tema på skolen, men at de har har et kontinuerlig fokus på nettmobbing og nettvett.

Må ta oss tid

Men uansett hva skolen tar opp, mener Trine Gleine at foreldrene er de som har hovedansvaret når det kommer til å snakke om verdispørsmål med barna.

– Jeg tenker at det er viktigere enn noensinne å snakke med barna om det som finnes på nettet. Det at barna vet at foreldrene er tilgjengelige for å snakke om det som kan være vanskelig, er veldig viktig, mener rektoren.

Hun legger til:

– Selv om hverdagen lett tar oss, så må vi bestemme oss for og med jevne mellomrom sette oss ned å ta den samtalen med barna. Ikke fordi vi mistror dem, men fordi vi vil deres beste. Og her er det viktig å være i forkant. Og er det ting vi voksne synes er vanskelig å ta opp med barna, da bør vi søke råd hos andre. Eksempelvis helsesøster.

– Hvordan skal vi behandle det med nettporno, som vi vet at barn og unge har lett tilgang til?

– Når det gjelder nettporno, så er dette et tema det absolutt kan være verdt å ta en tverrfaglig diskusjon på. Hvordan temaet bør belyses og hvem som eventuelt er de rette til å ta opp dette med de unge, sier rektoren.