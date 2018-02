Fyllekjørte på nasjonaldagen, mister lappen og må sone

pluss

Det fremgår i en nylig avsagt dom fra Alta tingrett.

Han var tiltalt for å ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol 17. mai i fjor i Alta. Utåndingsprøven som tatt av ham kl. 08.30 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,74 milligram per liter luft, står det i tiltalen.

– Kun sjåfør

Mannen, som nekter straffeskyld, forklarte i retten at han natt til 17. var sjåfør på en russebil. Etter det, og senere på kvelden begynte han å drikke sprit «sterkere enn 40 %», som han uttrykte det. Helt frem til morgenen den 17. var han passasjer på to biler, den ene hans egen.

Videre forklarte tiltalte at sjåføren kjørte hjem til tiltaltes bolig, og parkerte tiltaltes bil der. Her ble han ble sittende i bilen hvor og lyttet til musikk.

– En person tok da kontakt med tiltalte. Denne personen, som mannen ikke husker navnet på, kjørte da bile, og deretter nedover Bossekopveien. Tiltalte syntes at vedkommende kjørte så stygt at han ba vedkommende snu og kjøre tilbake. Dette etterkom sjåføren, ble det forklart.

Da han kom hjem, kom politiet på besøk.

I retten forklarte politibetjenten som rykket ut at tiltalte nektet for å ha kjørt, og sa til politipatruljen at det var NN som hadde kjørt bilen.

Forklaringen med at tenåringen bare var sjåfør, fant retten lite sannsynlig.

– På bakgrunn av bevisene, og etter en samlet vurdering, har retten funnet det bevist utover rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, og at han i det minste har handlet uaktsomt, bemerket de.

Mannen i slutten av tenårene mister lappen i to år og må sone 21 dager i fengsel. Han må i tillegg betale en bot på 3.000 kroner.