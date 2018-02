Syvåring til sykehus etter tur i badeland

pluss

Det var søndag formiddag at en far var i Nordlysbadet sammen med sine to sønner for å bade og leke, at uhellet skjedde. Mens faren stod på kanten og så en annen vei, ble syvåringen liggende med ansiktet ned i vannet.

Føler seg utrygg

Faren skal ha hoppet ut i vannet og ropt om hjelp, og med bistand fra andre badegjester, fikk faren gutten opp på land.

– Men ingen badevakter var å se, sier faren til Altaposten tirsdag denne uka. Han føler seg ikke trygg på rutinene ved Nordlysbadet etter hendelsen.

– Jeg lurer på hvorfor de ikke ringte etter sykebil med en gang, men lot meg ta ansvar selv for å kjøre til legevakta. Det var iskaldt ute og gutten min hadde tydelig sjokk. Jeg hadde også et til barn å ta meg av. Jeg følte meg veldig alene om avgjørelsene som skulle tas. Hvis jeg hadde vært i sjokk skulle ikke jeg vært den som burde ta avgjørelser ved en slik hendelse.

Sendt med fly

Ifølge faren var det en mannlig badegjest som mente at det var best å ringe legevakta, hvorpå en av de ansatte gjorde det. På legevakta ble det tatt ulike prøver av gutten, før man fant ut at man ville sende han med ambulansefly til Hammerfest sykehus. Årsaken var at legen fryktet vann i lungene, med påfølgende sekundær drukning.

– De på legevakta stusset veldig over at jeg kom kjørende med egen bil og at det ikke var rekvirert ambulanse fra Nordlysbadet, hevder faren.

Savnet sykebil

I Hammerfest ble det tatt røntgen av gutten, som viste at det ikke var kommet vann i lungene. Gutten ble utskrevet mandag og det står bra til med syvåringen, ifølge faren.

– Jeg mener ikke at det var de ansatte som hadde ansvaret for gutten min, det ansvaret hadde jeg selv og jeg tar selvkritikk for at jeg ikke hadde øynene på han hele tiden. Men det er det som skjedde etterpå. Hvorfor måtte det en badegjest til for å bestemme at vi skulle ringe legevakta? Vi ble bare bedt om å gå i dusjen og ta det med ro. Hva hvis det hadde vært vann i lungene, sier faren, som hevder at han sammen med badevakta ble stående lenge og plundre med telefonen for å komme gjennom til legevakta.

– Hun virket veldig usikker på hvilket nummer vi skulle slå for å komme ut. Vet de ikke hvilket nummer som er det rette, spør han.

Ringte to dager etterpå

Faren sier at han tirsdag denne uka ble kontaktet av Nordlysbadet.

– I dag, etter at Altaposten har kontaktet dem, ringer de til meg og ber meg om å komme, slik at de kan finne ut hva som egentlig har skjedd. To dager etter.

– Har de vært i kontakt med dere etter at dere dro til legevakta?

– Jeg ringte dem fra ambulanseflyet og da ba de meg om å ringe å gi beskjed hvordan det gikk. Det har jeg imidlertid ikke gjort. Jeg har hatt mer enn nok å tenke på. De har ikke ringt meg, hevder han.

– Har gjort gode vurderinger

Ved Nordlysbadet sier Tor Helge Reinsnes Moen tirsdag formiddag følgende om hendelsen:

– Vi har nå gjennomgått hendelsen der en syv år gammel gutt ble sendt til legevakta fra Nordlysbadet på søndag. Vi er veldig glade for at alt står bra til med gutten. Vi konstaterer at våre rutiner ved slike hendelser ble fulgt med varsling, samt å sørge for at gutten kom til helsesenteret med tanke på sekundærskader, selv om gutten der og da var kvikk og rask. Vi er også glade for at legene tar slike ting på alvor og sikrer at det ikke kommer noen sekundærskader.

– Hvilket nummer skal ringes ved slike hendelser og var det dette nummeret som ble ringt? Og kommer det sykebil automatisk ved slike oppringninger? Hvis ja, hvorfor kom ikke den i dette tilfellet?

– Vi kan ikke se annet enn at de ansatte har gjort gode vurderinger: Gutten ble tatt opp av vannet uten at livreddende førstehjelp var nødvendig. Internt alarmsystem aktiveres umiddelbart likevel. En godt kvalifisert ansatt ved Nordlysbadet vurderte at gutten måtte til legevakt selv om han der og da var oppe og gikk, snakket med far og de ansatte, og var tilsynelatende frisk. Det ble ringt legevakt fra våre ansatte. Når de svarte, fikk far snakke med legevakt, hverken den ansatte eller legevakta vurderte å be om ambulanse da far kunne kjøre gutten rett til legevakta, sier Reinsnes Moen.

– Burde Nordlysbadet ringt og spurt hvordan det gikk med gutten i etterkant?

– Jeg har ikke fått klarhet i hvem hvem våre ansatte kontaktet for å få rede på at alt sto bra til i ettertid, noe de gjorde. Vi vil be om en debrifing med far for å kunne evaluere og hindre flere slike episoder. Det er alltid noen gråsoner og vi evaluerer alltid om vi kunne gjort noe annerledes etter enhver hendelse, sier Tor Helge.