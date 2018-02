Klatrer mellom kampene

pluss

– Jeg vil ned, roper Viktoria fra klatreveggen i Finnmarkshallen.

Samtidig som det yrer av liv ute på håndballbanen, skjer det også ting på sidelinjen. Blant annet klatring.

Viktoria kommer seg ned med begge føttene på jorda og hun innrømmer at hun var litt redd.

– Jeg var redd for å falle fort ned, men det var artig å prøve.

Cecilie Mannsverk passer på at alt går som det skal.

– Det var et forslag fra Alta IF at vi skulle tilby ungene klatring under turneringen

– Da holder vi også ungene borte fra veggen. Hadde ikke vi vært her ville de klatret uten tilsyn og plutselig er de høyere enn de burde være og foreldrene følger ikke med.

Mange ville prøve

Ungene sto i lang kø for å få prøve det. Cecilie sier dette er en fin mulighet for dem.

– Mange har kanskje aldri prøvd det og nå får de det.

Ungene må betale 20 kroner for hver tur opp i veggen, men det er ingen hindring.

– Det er stor interesse og de aller fleste prøver seg et par ganger, men da er de fornøyd virker det som, sier Cecilie.