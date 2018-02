Pluss 5,3 mill for ALI

pluss

Regnskapet for 2017 ble nemlig gjort opp med et driftsoverskudd på 5.353.348 kroner for Alta Laksefiskeri interessentskap. Det er da også i årets regnskap avsatt kr. 5.350.000,- til utbetaling av elvepenger. I fjor var det drøyt 200 medlemmer som fikk utbetalt elvepenger, så "utbyttet" ligger i størrelsesorden 25.000 kroner.

Utbedringer i Sautso

Beretingen for 2017 viser at det er foretatt en del investeringer på byggene, blant annet i Sautso. På Sautsogården ble det nemlig oppdaget mye soppdannelser under stubbgulvet i deler av bygget for to år siden. Det har vært svært fuktig i deler av kjelleren og utluftingen har ikke vært god nok.

– Det har derfor blitt tatt ut flere ventiler i grunnmuren, samt lagt inn utlufting over tak. I tillegg var det svært liten avstand mellom bakken og underkant stubbgulv. Det var derfor nødvending å grave bort en god del masser før man fikk revet bort de delene av stubbgulvet som var påvirket av sopp.

– Dette var et krevende arbeid som ble utført på en god måte av Elvebakken Bygg AS, heter det i årsberetningen til ALI.

I Tørmenen ble det revet og bygd en ny trapp, slik at alt er på stell fra toppen av bakken og helt ned til elva, Det ble også gjort en del mindre utbedringer på veiene ned til Gønges, Bollo, Sorrisniva (vestsida) og Åkergjerdet.

Sponsing og dugnadsjobb

Litt goodwill har ALI satset på gjennom tilskudd og utbetalinger til organisasjonslivet. Aronnesrocken fikk 30.000 kroner, mens Vertshuset eldresenter fikk 15.000 kroner. Alta Skytterlag og Alta IF har fått henholdsvis 20.000 og 4000 kroner.

Frea utførte dugnad for 15.000 kroner for jobben i forbindelse med Villaksens dag og 10.000 for utkjøring av årsberetningene

Det er videre utbetalt kr. 25.000,- til Nordlysbyen Ski og kr. 50.000,- til Alta IF veteranhåndball for utført dugnad i forbindelse med vask av Sautso og Stengelsen gård.

– BUL har fått Kr. 10.000,- for utkjøring av julegavene og kr. 19.250,- for rydding av skog i Sandia.

Kongen og ordførerdøgnene

Som Altaposten skrev en del om i fjor, fikk Hans Majestet Kongen to dagers ekstra fiske i Mikkeli i 80-årsgave fra ALI. Like blid var ikke ALI på ordførerpartiet Ap og deres håndteringen av oppdrettsindustrien. Det førte til at de såkalte ordførerdøgnene ble inndratt.

– ALI var svært misfornøyd med hvordan Alta kommune håndterte disse problemene. Før kommunevalget i 2015 var posisjonenspolitikere veldig opptatt av å ta vare på Altalaksen, men når saker var oppe i kommunestyret støttet de oppdrettsnæringen i det aller meste. For å markere at ALI var svært misfornøyd med kommunestyrets beslutninger og spesielt Arbeiderpartiets vingling i denne saken, ble ikke ordførerdøgnene tildelt Alta kommune for sesongen 2017, heter det i beretningen.