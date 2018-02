pluss

– Jeg er veldig interessert i at Alta AUF skal fortsette å være et aktivt lokallag og jobbe fram god politikk, sier nyvalgt leder Serine Larsen.

Sammen med nestleder Thomas Fredrik Kristensen og resten av styret skal de jobbe med å få ungdommenes viktigste saker på dagsorden i den nasjonale politikken til partiet.

Og aller viktigst, få ungdommene i Alta til å engasjere seg.

Færre engasjerte i Finnmark

– Det er vanskeligere å få ungdommer i Finnmark til å bry seg om politikk enn i Oslo. Vi er lengre unna makta, om man kan si det sånn. Så vi vil jobbe med å få flere med.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi skal fortsette den jobben vi har starta på, med aktiviteter. Og vi skal jobbe målrettet med verving, sier Larsen.

– Me too har blåst over landet en stund. Blant annet Trond Giske (Ap), som har mistet sitt nestlederverv på grunn av varsler om seksuell trakassering. Dere blir ikke skremt bort?

– Selv om man tenker at det har blitt tøffere å være politiker, så må man ikke slutte å bry seg. Vi må bare ta enda mer tak, sier Kristensen, som får full støtte fra sin kollega.

– Da blir det ikke gjort noe med det. Det er viktig at vi ungdommer tør å ta ordet og ta opp viktige saker, sier Larsen.

En ny generasjon

Larsen og Kristensen er også tydelige på at ungdomspolitikerne i dag representerer framtiden, og et politisk samfunn tuftet på respekt.

– Vi vet hvordan man skal behandle hverandre, det er ikke greit å gi jenter uønsket seksuell oppmerksomhet bare fordi man har makt. Og vi er kommet i en ny tid, vi er generasjonen etter Me too. En generasjon som faktisk skjønner at det ikke er greit.

– Blir det mindre Me too-saker med den nye generasjonen, som skal overta styringen etter hvert?

– Ja, jeg tror folk er mer forsiktig. Man vet hvor grensene går og at handlingene til Trond Giske og Ulf Leirstein faktisk har fått konsekvenser. Det er veldig bra at vi har kommet til det punktet i samfunnet at man ikke bare skyver ting bort.

Også lederen i unge Høyre, Kristian Tonning Riise, har trukket seg fra politikken på grunn av upassende seksuell oppførsel. Larsen og Kristensen sier det viser at det er et samfunnsproblem. Larsen er likevel ikke i tvil når det gjelder å ta et nytt politisk verv.

– Jeg har gode støttespillere rundt meg og føler meg klar for jobben.