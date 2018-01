Beate selger Barneboden

pluss

– Å drive butikk utenfor en kjede eller konsern blir en livsstil, mer enn en ordinær jobb. Den evige kampen for å sikre seg selv små marginer blir nå løftet av mine skuldre. Det skal bli godt. Tiden for å gi slipp er moden, sier eier av Barneboden, Beate Jensen.

Hun er i dialog med en kjøper, men den endelige kontrakten er foreløpig ikke signert.

– Det gjenstår fortsatt noen detaljer før salget er i boks, sier Jensen.

Tømmer butikken

Beate startet som butikkeier i lokalene på Parksenteret i 2005. I 2013 flyttet hun butikken til lokalene i Altapostens bygg.

– Det vil alltid være noen som mener at dette var en dårlig idè og at flyttingen er grunnen til at det gikk som det gikk. Sannheten er at jeg har hatt solid utvikling, fra 4,8 millioner i omsetning til 7,6 millioner her jeg er nå. Så dette har ingenting med beliggenheten å gjøre. Flyttingen var en viktig del for å utvikle konseptet og det har jeg faktisk lykkes godt med, påpeker hun.

Nå selger hun merkevaren, starter tømmingen av butikken og regner med å være klar til å stenge dørene frem mot sommeren.

Tøff kamp

Beate sier det har begynt å surre rykter om det som er i ferd med å skje – og følte derfor at det var viktig å gå ut med korrekt informasjon.

– Jeg har siden oktober forhandlet om salg med en mulig kjøper. Det ser også ut til at det er i ferd med å ordne seg med nye lokaler som den nye eieren ønsker å drive konseptet videre fra. Dette blir ikke som Barneboden, men barneklær og barneutstyrsbiten vår blir med inn i den nye eierens konsept, hvor vedkommende driver flere butikker som selger klær i dag. Mer kan jeg dessverre ikke røpe i øyeblikket.

– Men du blir med videre som vanlig ansatt?

– Ja, det er planen at jeg skal ha jobben som daglig leder. Også andre ansatte i min butikk blir med videre. Men ikke alle. Noen har andre planer, påpeker hun.

Tiden endelig inne

En kikk på regnskapet viser at Barneboden AS de siste årene så vidt har tjent penger. 2013 og 2015 har overskudd på rundt 150.000 kroner, mens 2014 og 2016 viser underskudd på drøyt 200.000 kroner hvert av årene.

– 2017 ser ut til å gi et pent lite overskudd, blant annet bidro nettbutikken med rundt èn million til omsetningen, så det har gått relativt greit. Men nå kjenner jeg at tiden er inne. Det var på tide å gi slipp. Jeg ønsker ikke lenger å bære det økonomiske ansvaret for drifta. Jeg vil være bare en vanlig ansatt som kan ta ferie med god samvittighet, sier hun.

– Men samtidig synes jeg det er viktig å få med at jeg aldri har mistet gløden for det jeg holder på med. Jeg har storkost meg hver eneste dag på jobben. Det er det som er årsaken til at jeg blir med videre i det nye konseptet. Jeg har stor tro på de nye eierne og den satsingen de har skissert.

Ensom og overarbeidet

Beate er ærlig på at arbeidet med å drive lokal butikk har vært en tøff opplevelse.

– I dag konkurrerer vi i praksis med USA, Kina og alle steder i verden som selger varer via nettet. Det er en ganske tøff situasjon som ikke tar hensyn til lokale arbeidsplasser og viktige marginer i regnskapet for en liten butikk i Alta. Men jeg er stolt over å ha klart å utvikle butikken min likevel. Det har vært tøft, samtidig som jeg har utviklet meg mye både privat og som bedriftseier. Også skal vi ikke glemme at vi har holdt seks peroner i arbeid her over flere år, legger hun til.

– At jeg er fornøyd, og også litt mett som bedriftseier, gjorde at jeg følte lettelse da avgjørelsen ble tatt. Nå slippes nye og sterke krefter fra et helt konsern til, noe som vil bety en helt annen hverdag for meg som daglig leder. Jeg gleder meg til neste kapittel. Jeg føler absolutt at jeg har lyktes og det skal derfor bli godt å ta steget inn i noe nytt, som samtidig vil være trygt og godt, forteller Beate.