– Hele grunnlaget for nedleggelsen er borte

pluss

Alta kommune har som et ledd i å spare penger foreslått å legge ned Gakori barnehage til store protester fra foreldrene, som har hatt både avisoppslag, møter og dannet Facebook-gruppe for å vise hva de mener.

Saken har i høst vært oppe til politisk behandling, men ble sendt tilbake til administrasjonen, fordi de mente saken måtte utbedres bedre. Blant annet var ikke forslaget sendt ut på høring, noe administrasjonen har fulgt opp.

Trakk nedleggingen av Gakori barnehage Rådmannen ba om mer tid til å vurdere barnehagesituasjonen.

Administrasjonens argument for å legge ned Gakori barnehage fra 2018/2019 har vært at det er 52,5 ledige plasser rundt omkring i byens barnehager, og innsparingsmulighetene ville bli på 1,3 millioner i 2018 og 3,2 millioner påfølgende år.

Nå viser ferske tall fra oppvekstkontoret i Alta kommune at antall ledige barnehageplasser i Alta per 19.januar 2018 er krympet ned til 11,5 plasser. Disse fordelt på 3,5 ledige plasser for barn under tre år og åtte ledige plasser for de over tre år.

– Dette betyr at hele argumentet for å legge ned forsvinner. Legger man ned Gakori barnehage har man ikke plasser nok til de barna som må slutte der engang, sier Eirin Monsen, som er leder for foreldregruppa i Gakori barnehage.

– Har mistet nattesøvnen – Unødvendig stor belastning for barna, skriver en pappa om forslaget til nedlegging av barnehage.

Gakori barnehage er en toavdelings barnehage med totalt 24 barn og Hilde Søraa, hovedutvalgsleder for kultur og oppvekst (Ap) sier at dette trolig vil medføre at hele forslaget skrinlegges når politikerne skal behandle saken 12. februar.

– Nå må vi sette oss ned og se på de nye tallene og få oversikt over totalbildet, men det er klart at når det var overkapasitet som var grunnen til at barnehagen ble foreslått nedlagt, er det ikke så vanskelig å se hva som kan bli utfallet, sier hun.

Trine Noodt (V) har tidligere tatt til orde for å øke i øst, kutte i vest og få flere samiske barnehageplasser. Med de nye tallene er hun enig i at det å legge ned Gakori barnehage er forhastet.

– Er det ikke mer enn 11 plasser så faller jo hele grunnlaget vekk. For å gjøre vurderinger trenger vi bedre oversikt, og det var noe vi etterspurte og som gjorde at saken ble utsatt. Heldigvis, sier Noodt.

Eirin Monsen håper Alta kommune for finner andre måter å spare penger på enn å skalte og valte med små barn på denne måten.

– Legger de ned barnehagen vår skal altså våre barn kjøres rundt i Alta og plasseres på ulike steder. Hva med tilknytningen til nærmiljøet, til det å kunne skaffe seg lekekamerater, som i sin tur skal bli trygge skolekamerater når den tid kommer. Nei, dette er et forferdelig dårlig forslag, sier småbarnsmora til Altaposten.