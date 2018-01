Ypperste luksus på Årøya: – Kan komme på forsiden av New York Times

pluss

Luksushotell på Årøya er like om hjørnet, dersom saksbehandlingen i Alta kommune går unna og finansieringen kommer på plass. Totale kostnader er estimert til 512 millioner kroner.

– Dette vil kunne komme på forsiden av New York Times og sette Alta og Finnmark på reiselivskartet for alvor, sa Jan Sortland, da han informerte næringslivet om prosjektet onsdag morgen. Gründeren har planene klare, aksept for tomt på Fefo-grunn, men mangler det siste fra arkitektene før han kan presentere anlegget slik det vil se ut når det står ferdig.

100.000 kr døgnet

– Gjestene skal ha vakker natur og en skikkelig kremplass, der de nesten ikke ser annen infrastruktur, noe de får muligheten til på Årøya. Samtidig er det et stort pluss at det også bor folk på Årøya, sa Sortland. Som kunne fortelle at selskapet nå disponerer en tomt på rundt 500 dekar, der anlegget er tenkt bygget. Ved full drift vil anlegget ha 120 ansatte, halvparten profesjonelt utdannede gjestearbeidere som vil jobbe i tre skiftsordning og pendle til og fra sentral-Alta. Opplevelsene skal besørges av lokale tilbydere, bedyret gründeren.

Og gjestene må betale fra 35.000 kroner til 100.000 kroner døgnet for å bo på hotellet.

Ypperste luksus

– Det er snakk om et 52-sengers hotell med seks stjerner, noe som egentlig kun finnes på Seychellene, og det er snakk om gjester som krever det ypperste som tilbys i markedet, fortalte Jan Sortland. Mannen som ser for seg besøk til Alta av statsledere, arabiske prinsesser og filmstjerner. Alle vil de oppleve villmark og nordlys, men samtidig har de krav til ekstrem luksus i hotelldelen. Suitene som er planlagt bygd på Årøya skal ha egen butler, det blir gourmetrestaurant med mat i trestjerners Michelin-klassen, et spa som ingen har sett maken til før og et konsept med så lavt miljøavtrykk i naturen som mulig.

– Om Michelin-komiteen kommer hit og sjekker er vanskelig å forutse, sa en opplagt Sortland fra selskapet Norwegian Adventures AS som pakker og selger reiser. Kundene hans er for det aller meste velstående mennesker fra alle verdens hjørner, kunne Sortland i morges fortelle gjestene på næringsforeningens frokostmøte.

Hotellet bygges med en rekke små bygg, hvert med en suite, minisuite eller større med fire soverom.

Har alt

– Dette er folk som kan velge og vrake på øverste hylle, de kjeder seg ganske ofte og vil ha det hippeste og kule, og de vil ha det godt uten at de er opptatt av bare bling-bling og tom materialisme. De er forbi stadiet der Prada-vesker og Breitling-klokker er noe annet enn en selvfølgelighet. De vil se nordlys i luksuriøse omgivelser. De vil føle at de er i villmarka, men være oppkoplet hele døgnet, med tilgang til New York-børsen, sier Sortland.

Nordlys og luksus

Han sier videre at hotellet skal realiseres fordi han har sett en økende etterspørsel. Nordlys og luksus, går hånd i hånd.

– Jeg tror vi kan lykkes med dette. Det vil komme verdensledere til Alta for å bo hos oss på dette hotellet, men vi må samtidig skjerme dem slik at ikke nysgjerrige tilskuere skal presse seg på, i håp om å få et glimt av de celebre gjestene. Vi må la dem være i fred, sa han.

Og for at gjestene skal få den ulitmate opplevelsen av sjø, fjell og natur skal hotellet eie en 100 fots italiensk yacht som bringer gjestene til og fra øya, eller som gjestene kan leie til egne turer i fjorden.

– Min gode venn Frank Jørstad skal involveres i å gi gjestene spennende kulturelle opplevelser, mer om det kan jeg komme tilbake til, sa han. Og la til at det vil bli bygget en egen nordlyspaviljong med teaterscene og møterom.