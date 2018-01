– Ingen skal være redd på jobb her hos oss

pluss

Beaivváš-sjef Rolf Degerlund setter opp fem-seks nye teaterstykker hvert år.

– En av mine viktigste oppgaver er å være tydelig på å tegne opp grensene for hvordan vi skal oppføre oss. Dette skjer hver eneste gang, påpeker svensken, som har vært sjef for teateret i Kautokeino i to år.

Saken NRK-Sàpmi publiserte i slutten av forrige uke, forteller om en kvinnelig ansatt som forklarer hvordan hun hevder at hun ble seksuelt trakassert over en lang periode. Kvinnen omtaler mannen som en «seriepredator» som hun mener ble beskyttet av teateret.

– Fryktelig beklagelig

Degerlund forteller at mannen som blir anklaget, nå er sykemeldt og allerede er erstattet med Nils Henrik Buljo i oppsetningene som nå går.

– Dette som nå kommer frem hendte tilbake i 2012 og er altså før min tid. Men på vegne av teateret vil jeg likevel beklage på det sterkeste det denne kvinnen føler hun har opplevd. Det er helt uakseptabelt, understreker han.

– Samtidig er det viktig å påpeke at jeg ikke er noen dommer i saken og vi må være varsom og forsøke at det er mennesker med følelser og hver sin versjon av det som har hendt.

Tas på største alvor

Degerlund sier alle som varsler om lignende ting i dag, blir tatt på største alvor.

– Vi aksepterer ingenting over grensen og jeg synes det er uhyggelig at noe slikt har skjedd på mitt teater. Jeg håper alle som opplever noe slikt, er tøff og varsler nærmeste leder. Og er du en kollega som oppdager at andre blir utsatt for trakassering uansett form, så har man en plikt til å melde fra. Her synes jeg metoo-kampanjen har vært fantastisk. Ingen skal føle frykt og redsel på jobb, understreker teatersjefen.

– Hvordan ville du reagert hvis det likevel dukket opp lignende saker i teateret under din ledelse?

– Da ville jeg blitt veldig overrasket. Da må noe virkelig drite i det vi har tatt opp gang på gang. Da ville i alle fall reaksjonen vært hard og nådeløs. Den norske og den svenske arbeidsmiljøloven er blant de strengeste lovene vi har. De sier også tydelig hvordan man skal reagere i denne typen saker, bemerker Beaivváš-sjef Rolf Degerlund overfor Altaposten.