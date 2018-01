– Bilen står avskiltet 184 mil fra lufthavna

pluss

Elektronisk skiltgjenkjenning ved Alta lufthavn gjorde at Ken Arne Brox fikk faktura i posten. Problemet er bare at bilen hadde blitt avskiltet to måneder før.

– Skiltene ble levert inn på trafikkstasjonen og bilen står i Rakkestad, drøye 184 mil unna, sier han og ber andre som har fått faktura fra Europark å sjekke den ekstra nøye.

Tok kontakt

– Jeg ringte til Europark og spurte hva det kunne være, fordi jeg hadde jo avskilta bilen. Det kunne de jo selv få bekreftet fra biltilsynet, sier Brox. Heldigvis fikk historien en lykkelig slutt for altaværingen.

– De slettet fakturaen. Men jeg hadde nok ikke betalt den uansett, avslutter han med et smil.

Oppstartproblemer?

Alta lufthavn innførte det nye betalingssystemet for parkering i november. Til Altaposten forteller driftssjef, Jens-Martin Nerdal, at feil kan oppstå i alle systemer.

– I alle systemer, uansett hvor moderne de er, kan det oppstå feil. Om noen mener at de er blitt feilfakturert så må de ta kontakt med Europark. Hva som er årsaken til at kunden har fått faktura uten å ha vært på lufthavnen er vanskelig å si. Kameraene som er satt opp på flyplassen er av meget god kvalitet, så vi vil ta saken opp med Europark for å finne ut av hva som kan ha skjedd i dette aktuelle tilfellet.

Bedre for alle

Noen oppstartproblemer har det vært, men vi forventer at besøkende vil oppleve det nye parkeringsanlegget som mer brukervennlig når de blir vant til hvordan anlegget fungerer.

– Systemet registerter deg inn og ut fra lufthavnen og man betaler kun for tiden man har oppholdt seg inne på området. Systemet er automatisk, og fordelen med det er at det ikke er mulig å glemme noe, og det er dermed heller ingen fare for at en kan få parkeringsbot.

10 minutter

Parkerer du kortere enn 10 minutter står du gratis. Ut over dette må du betale, og det enkleste er at kunden bruker nettløsning for betaling.

– Det står en betalingsautomat inne i terminalen, men den enkleste og beste betalingsløsningen som jeg anbefaler folk å benytte, er nettløsningen. Gå inn på mobilparkering.com innen 48 timer etter at du har forlatt lufthavna og betal der. Etter 48 timer sendes det ut en faktura med et gebyr.

– Bruker man lufthavna regelmessig kan det være greit å opprette en bruker slik at man kan bli trukket automatisk fra et kort når du forlater lufthavna. Kvittering får du på mail, forteller Nerdal.

Hva slags tilbakemeldinger får dere?

– Folk må nok venne seg til det nye systemet. Det skal være mye mer kundevennlig. Man slipper kø og bommer som ikke går opp og man får ikke parkeringsbot. Det mener jeg er meget positivt for de som parkerer her, sier han.