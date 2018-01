– Skulle ønske flere kunne føde i Alta

pluss

– I mange tilfeller er det medisinsk sett nødvendig å komme til sykehus for fødsel. Samtidig har været gjort det utfordrende å komme seg til Hammerfest. Og hadde kvinnen født i Alta ville det blitt store problemer.

Det forteller jordmor i Kautokeino, Kirsten Karine Hætta. Opplevelsen hun beskriver hadde hun flere av sist vinter.

Grunnen til at hun forteller historien er utsaget fra jordmor i Alta, Liss Gundersen, i forrige uke. Gundersen ønsket flere fødende i Kautokeino velkommen til Alta. Hætta sier hun ønsker det samme, men at det er vanskelig.

Det er cirka 30 og 35 gravide i Kautokeino i året. Og bortimot alle selekteres til Hammerfest. Ikke fordi de vil, men fordi de må.

– Det er medisinske grunner. Også er det så strenge kriterier. Jeg har hatt mange som i utgangspunktet kunne født i Alta, men så skjer det noe i svangerskapet som gjør at de må til Hammerfest.

Også i Alta opplever de å sende mange fødende til Hammerfest fordi kravene er blitt strengere. Fødselstallet går ned hvert år og i 2017 var de glad at så mange som 80 barn ble født i Alta, til tross for at det hvert år er mellom 200 og 300 gravide.

Ikke et fullverdig tilbud

Hætta sier det er vanskelig når fødestua i Alta ikke kan tilby verken gynekolog, barnelege og anestesi, det en fødeavdeling har. Det er rett og slett ikke et fullverdig tilbud.

– Når våre gravide først må reise hjemmefra så ønsker de å føde på en fødeavdeling. De vil ha muligheten for epidural, og tiltak dersom det skjer noe under fødselen.

Regelen er at alle gravide reiser til fødested en uke før termin. Der bor de på sykehotell. Etter fødselen kommer de hjem til Kautokeino, der jordmor gjør hjemmebesøk innen en uke.

– Jeg ser her i protokollen at det har vært noen påbegynte fødsler i Alta, men så er de overført til Hammerfest. Og noen som skulle ha født i Hammerfest, men ikke rakk det, og dermed fødte i Alta.

Gundersen fortalte i forrige uke at de hadde fem fødende fra Kautokeino i fjor.

Mange sommer-fødsler

En annen forklaring er Kautokeinos store andel reindriftssamer. På sommeren flytter familiene til sommerboplass på kysten.

– Mange reiser mot Kvænangen, Lyngen, Kvalsund og Skaidi. Da er det Hammerfest, Sonjatun og Tromsø som er nærmeste fødested. Det gjør også sitt til at de gravide ikke kommer til Alta, sier Hætta.

Hun sier at en del av de gravide er utenbysfra. Når det er tid for fødsel velger mange å reise til hjemplassen, særlig hvis det er fødeavdeling der.

Godt samarbeid

Både Hætta og Gundersen er enig i at selekteringskravene er den største grunnen til at flere fødsler må skje på sykehus i dag.

I 2015 opplevde Hætta en topp, med 41 fødsler. Gjennomsnittlig ligger de på oppimot 35 gravide i året. Det var også antallet i 2017.

Jordmødrene i Finnmark samarbeider og har god kontakt. Hætta sier hun informerer sine gravide om tilbudet i Alta.

– Jeg har sagt til dem at de kan stikke innom fødestua i Alta for å bli kjent og se hva det innebærer.

Gundersen sier i dag til Altaposten at de er hjertelig velkommen innom på besøk.