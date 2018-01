– Stoppet forbud mot motorferdsel

pluss

Direktør Jan Olli hadde innstilt på å sende ut to alternativ på høring for å sikre ressursene i fjellvannene:

1) Innføring av 5-kilometersonen slik den vil være ut fra dagens offentlige veier i Finnmark.

2) Bruk av grunneierretten for å forby motorferdsel i utmark på

Finnmarkseiendommen, med unntak av kjøring direkte hjemlet i loven, for innbyggerne i fylket og for reiselivsbedrifter registrert i fylket.

– Punkt to i innstillingen ville medført at kun bosatte i Finnmark fikk tilgang til motorferdsel som ikke er direkte hjemlet i loven. Det er en tankegang jeg personlig ikke kan være med på. En av grunnene er at det er mange finnmarkinger som ikke er bosatt i fylket, men har eiendom, røtter og kanskje ikke minst hytte /fritidshus her. De ville fått sterkt begrenset mulighet til å «bruke» naturen og rekrasjonsmulighetene, forklarer styreleder i Fefo, Raymond Robertsen.

Kan bli forbudt for utlendinger Fefo tar skritt for gjeninnføring av «5 km-regelen».

Styret forkastet imidlertid punkt to av innstillingen, slik at det blir kun innføring av «5 km-regelen» som nå går ut på høring. Denne delen av vedtaket ble gjort mot nestleder Bente Haugs stemme.

Juridisk avklaring

Haug er usikker på om Fefo er på juridisk trygg grunn når styret nå ønsker å innføre «5 km-regelen». Derfor satte hun fram følgende forslag i styret:

«Fefo ber departementet om juridisk avklaring på hvorvidt det er mulig å innføre en 5-kilometers sone i Finnmark.»

Dette tilleggsforslaget falt og fikk kun Haugs og partifelle Jon Erik Pedersens stemme. Et annet tilleggsforslag gikk imidlertid i samme retning, og fikk enstemmig oppslutning. Forslaget satt fram av styreleder Raymond Robertsen har følgende utforming:

«Styret i FeFo ber direktøren innhente en særskilt uttalelse fra departementet i høringsrunden om å gjeninnføre 5-kilometersonen.»

Styreleder Robertsen er en av de som er mest usikker på om Fefo-styrets ønske om gjeninnføring av utlendingsbegrensningen er mulig.

– Vi går for gjeninnføringen, men det er klart at skulle departementet eller andre i høringsrunden komme med vesentlige innvendinger av eksempelvis juridisk karakter, kan ikke «5-kilometersonen» innføres. Fefo må være innenfor EØS-regelverket i hele vår forvaltning, klargjør Robertsen.

Brukte dobbeltstemme

Styremedlem Máret Alehtta Guhttor ønsket at departementet også skulle vurdere muligheten for Fefo til å regulere motorferdsel ved bruk av grunneierretten. Dette forslaget ble stemt ned 3-3 og da ved styreleder Raymond Robertsens bruk av dobbeltstemme. I tillegg stemte Bente Haug og Jon Erik Pedersen for at departementet ikke skal gi noen vurdering med tanke på at Fefo som grunneier skal kunne begrense motorferdsel til å være en særskilt rett for finnmarkingene.