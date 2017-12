Nyttårsaften går flere kilo krutt i lufta i Saga

pluss

Også i år inviterer Saga grendelag til familiefyrverkeri i Saga klokken 20.00. Fyrverkeriet lover de at skal være større og mer spektakulært enn noen gang før. Og nettopp derfor er det desto viktigere å være tidlig ute og følge reglene.

– Familiefyrverkeriet er barnevennlig, rusfritt og skal være sikkert. Vi er opptatt av at man skal kunne komme hit med ungene sine, og at folk tar vare på hverandre. Og at man ikke tar med eget fyrverkeri. Det skal være sånn at det skal være trygt og man skal være sammen, sier Espen Simonsen i Saga grendelag.

Veien stenger

En stund før oppskytinga vil veien opp til Saga stenge, nede ved E6. Det har vært kø nede på veien. Derfor er det lurt å være tidlig ute, kom gjerne tre kvarter før.

– Parker gjerne hos venner og kom spaserende inn mot området. Det er parkeringsplasser ved skolen, foran og bak, ved barnehagen, sier Simonsen.

Fyrverkeriet kan dessuten ses godt på lang avstand, som fra Kronstad, Kaiskuru, Kirkegårdsbakken, Sandfallet.

Folk har sagt de ønsker og har forventninger om et større fyrverkeri enn i fjor, og en stadig økning.

– Det er fem kilo rent krutt i denne. Vi har ekstra mange luftbomber i år, sier Gjermund Abrahamsen Wik.

– Det kan vi love. Men vi må også huske at dette er et spleiselag mellom kommunen, bedrifter og tilskuere. Derfor oppfordrer vi folk til å bidra, sier lederen av grendelaget.

Arrangementet er åpent for alle.

Espen Simonsen oppfordrer dessuten alle til å følge grendelaget og arrangementet på Facebook, der informasjon vil bli oppdatert.