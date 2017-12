Trolig ny base til 18 millioner

pluss

– Vi tok for oss fire alternativer, og har endt opp med at alternativene vi har, er å totalrenovere bygget de er i i dag, eller å bygge et nytt tilbygg til Alta ungdomsskole. Sannsynligheten for nybygg er stor, bekrefter rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Åtte alvorlige avvik

Etter at tilsyn avdekket åtte alvorlige avvik ved basen for funksjonshemmede elever ved Alta ungdomsskole, har kommunen måttet ta en vurdering på hva som kan gjøres. Altapostens befaring på avdelinga viste et nedslitt og ikke egnet bygg. Det er ikke gode uteområder, ikke plass for hvile og det meste av bygget er ikke tilpasset rullestoler.

Ledergruppa i Alta kommune har kastet seg rundt. Det kom ikke raskt nok på banen til å bli tatt med i kommunebudsjettet for 2018. Rådmann Bjørn-Atle Hansen lover imidlertid at det skjer ting nå.

– Det er nybygg som er anbefalt, både faglig og ellers. Det at man bygger i tilknytning til ungdomsskolen gjør at man får den tilhørigheten til klassen og skolen bedre enn et frittstående bygg, sier han.

Østfløya billigere

De to andre alternativene, å bruke barneavlastninga ved Sandfallet ungdomsskole (SUSK), eller å integrere elevene i skolen, var ikke gjennomførbare. Det er tidligere beregnet at de tegningene som foreligger, med et tilbygg ut fra østfløya på skolen, ville koste 18 millioner. Samtidig viser det seg at både østfløya og den nye brannstasjonen vil bli 10-15 millioner kroner billigere enn først antatt.

– Hjelper det at både østfløya og brannstasjonen blir billigere?

– Ja, det er positivt alt sammen. Vi skal låne mye penger fremover og der vi kan spare noe er det veldig bra, sier han.

Skal utredes

Saken skal nå utredes av kommunalleder Rikke Raknes, før den legges frem for politikerne.

– Det vil bli en sak som skal presenteres for kommunestyret i februar, sier rådmannen.

Etter vedtak skal saken ut på anbud og prosjekteres. Rådmannen spår en byggestart tidligst høsten 2018.

– Jeg ser for meg at det kan være ferdig til høsten 2019, sier han.