For 90 år siden ble den første sirkelsagen tatt i bruk, og for over 100 år siden begynte man å bruke gravermaskin. I dag er gravermaskiner ofte utstyrt med det nyeste innen teknologi for å kunne gjøre jobben nøyaktig.

Bjørn Tore Hagberg forteller om en bransje som har vært tidlig ute med verktøy, men i bakre rekke på IT.

Her kan du se Hagbergs foredrag under LINK-konferansen.