Vil bruke 3,2 mill på rettighetskamp

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen mener det er tid for aktiv oppfølging av samiske rettighetsspørsmål.

– Områdene areal, rettigheter, kulturminner, fiskeri, reindrift, jordbruk og utmarksbruk henger nøye sammen når det gjelder våre rettigheter. Vi ser det som nødvendig med samordning av ressursbruken i oppfølging av samiske rettigheter, mener Wilhelmsen.

Partiet foreslår at det i Sametingets budsjett for 2018 avsettes 3,2 millioner til dette arbeidet.

Forventningene er at samiske interesser og rettighetshavere skal ha en reell mulighet til å bli konsultert for å kunne gi et fritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning.

– Vi mener at midlene kan brukes til prosjekter og tiltakt som har som formål å yte bistand til samiske rettighetshavere i saker som må føres for domstolene. Dette angår saker av prinsipiell karakter knyttet til ivaretakelse av land/sjø- og ressursrettigheter, mener Wilhelmsen.