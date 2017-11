Slaktes, men litt morsom var filmen likevel ...

pluss

De av anmelderne som har tatt løs på Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruta" har som ventet slaktekniven klar. Når Stig Frode Henriksen og Tommy Wirkola lar kultfigurene slippe seg løs, blir det tøft for mange.

– Vi lever godt med både anmeldelsene og at hovedstadspressen er sur for at det ikke ble pressevisning denne uka, sier produsent Kjetil Omberg til Altaposten. Tappeluft Picture avlyste visningen på grunn av at filmen skal nytes på kveldstid i en full sal.

Og det var det i Stokmarknes og Tromsø før premieren.

– God stemning og flotte tilbakemeldinger, fastslår Omberg, som presiserer at mottakelsen har vært bedre i distriktene, både denne og den første filmen.

I Bergen ville kinosjefen ikke sette opp filmen, men har bestemt seg for å sette den opp fra neste helg.

– Det skulle bare mangle, sier Omberg.

Terningkastene som er gitt, er ikke i det øvre sjiktet,

Filmpolitiet til NRK P3 er ikke videre imponert og gir terningkast 2. Litt morsomt innrømmer de likevel at det er.

– Ved et par anledninger ble mengden av bannskap og grovhet så enorm at jeg måtte humre et bjeff, og av og til liker jeg parodien på den stereotypiske fiskeren fra nord som Stig Frode Henriksen gjør med Kurt Josef. Han har noen fakter og vendinger som er artige. I tillegg var Maria Bock litt morsom som rappkjefta maskinist på båten, også var det bittelitt gøy med Marion Ravn som en superbitchy variant av seg selv.

Det store bildet er imidlertid nådeløst.

– Men stort sett ble det bare grovt for grovhetens skyld, uten at det var nevneverdig morsomt. Nå er jeg riktignok av den litt pripne sorten som ikke synes bæsj i kjeften er så kjempegøy da, og der er vi jo alle forskjellige, heter det.

Avisa iTromsø er litt mindre fintfølende i sin anmeldelse, men det blir en treer på terninga.

– Fansen som forventer seg mer crazy humor i samme tapning som nevnte filmer, vil nok ikke forlate kinomørket skuffet etter å ha sett «Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruta». Dette er definitivt ikke en film for fintfølende kinogjengere, til dem er det bare å si: Styr unna!