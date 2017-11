Knivstakk mann på fest

pluss

Den 18 år gamle mannen fra Alta, som var 17 år da hendelsen fant sted, ble i Alta tingrett i november i fjor dømt til samfunnsstraff for å ha knivstukket en da 22-åring sju ganger i ryggen og en da 21-åring fire ganger i kneet.

Mannen ble i tingretten frifunnet for å betale erstatning.

Den ene av de to fornærmede, mannen som ble knivstukket i kneet, har anket saken til Hålogaland lagmannsrett og vant nylig frem med anken sin. Skadene 21-åringen ble påført gjorde at den store muskelen på fremsiden av låret så å si ble skåret over.

– Med utgangspunkt i handlingene NN har utført og skadene mannen ble påført finner lagmannsretten at oppreisningsbeløpet som et utgangspunkt bør være 50.000 kroner, heter det.

Lagmannsretten legger allikevel mannens unge alder og økonomiske situasjon at oppreisningsbeløpet passende til 25 000 kroner.

Dommen er enstemmig.