Krever rask sjekk av "uran-vannet"

Altaposten kunne onsdag presentere en rapport (pluss) hvor Folkehelseinstituttet har avdekket høyere verdier av det radioaktive og giftige grunnstoffet uran i drikkevannet i kommunen.

Alvorlige spørsmål

Direktør for studentsamskipnaden i Kautokeino og medlem i formannskapet for Samefolkets parti, Klemet Erland Hætta, ber ordføreren påse at Kautokeino kommune fort undersøker hvordan høyt uraninnhold i drikkevannet påvirker eller gir konsekvenser for befolkningen og samfunnet.

– Jeg synes den informasjonen Altaposten ga i artikkelen i går, betyr at dette er spørsmål som må tas på alvor. Jeg mener det er viktig nå at befolkningen får offentlig informasjon om saken, for allerede er det svært mange som stiller spørsmål om dette. De spørsmålene jeg har plukket opp så langt, er at folk spør om uran i drikkevannet er farlig, om det er kreftfare knyttet til dette eller om man risikerer at nyrene blir ødelagt, sier Klemet Erland Hætta. Han sendte brev om dette til ordføreren i dag.

– Lavt akademisk nivå

Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara, sier til Altaposten at Hætta har fått svar fra rådmannen og teknisk sjef.

Formannskapsmedlem i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, bekrefter at han har fått svar fra rådmann Kent Valio om at prøver er tatt og straks man har klarlagt fakta vil enhetsleder for tekniske tjenester kommentere saken.

«Vi er en offentlig tjenesteleverandør og bør ikke gå ut med informasjon basert på et studentpaper, men må basere oss på kvalitetssikrede prøver», skriver rådmannen, som har slått fast at man ikke kan kommentere opplysninger på lavt akademisk nivå, før vi selv har tatt dem».

Avanserte analyser

Vidar Lund fra Folkehelseinstituttet understreker at analysene av vannet er utført med den mest følsomme og avanserte metoden. Lund skrev forleden til avisa som ble gjengitt i artikkelen:

«De vannverkene hvor det ble påvist verdier over grenseverdiene har blitt kontaktet direkte og er informert om at det som er funnet kun er basert på en enkelt prøvetaking. For å bekrefte funnene må derfor vannverkene selv tar ut flere prøver til analyse, da det ikke kan utelukkes at det kan ha skjedd noe feil ved prøvetakingen som kan ha påvirket resultatet.»

– Dette er også i tråd med konklusjonen i mastergradsarbeidet, at siden disse resultatene er basert på kun en prøve fra hvert vannverk bør vannverkene selv få tatt ut flere prøver, helst spredt over året som å få med eventuelle sesongvariasjoner, for å verifisere resultatene, før man eventuelt gjør tiltak. Sannsynligvis er dette noe av bakgrunnen for at uttrykket «lavt akademisk nivå» ble brukt. De analysene som mastergraden baserer seg på er imidlertid utført med ICP-MS, som er den mest avanserte og følsomme metoden benyttet til slike analyser, sier Vidar Lund.

Han forteller at undersøkelsen av vannverkene, er utført som et mastergradsarbeide av Beka Abiyos ved NMBU på Ås, i samarbeid med Folkehelseinstituttet.