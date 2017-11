Over 60 utstillere til Kautokeino

pluss

Siljá Somby har alt klart foran helgas store begivenhet for både selgere og kjøpere av ulike typer husflids- og håndarbeidsprodukter. For tradisjonen tro arrangeres det stort duodjimarked i idrettshallen i Kautokeino.

Stort trykk

- I år er det 66 selgere og tradisjonshåndverkere som kommer til vidda, og markedet går over 2 dager. Vi åpner på lørdag klokka 11 og holder åpent til åtte på kvelden. Så åpner dørene igjen søndagen klokka 11 og da er det fullt trykk til klokka 15, forteller Somby, som har ungdomsskoleklassen med som arrangører og kafeansvarlige, slik det har brukt å være de siste årene.

- Vi fører tradisjonen videre og er glade for at alle står på for å få dette til. I fjor hadde markedet rundt 2000 besøkende og det ble omsatt for rundt an halv million kroner blant utstillerne. I tillegg bruker ungdomsskoleklassens kafedrift å gå med et brukbart pluss, som de skal dra på klassetur for, sier Somby.

Hun sier det er lagt opp slik at alle får plass inne som vil ha det, men en gang tidligere måtte en rekke utstillere finne seg alternativ salgsplass under duodji-helgen fordi det rett og slett var fullt.

- Bidos, lapskaus og kaker i massevis blir gjort klar til messehelga, så her kan man spise middag i Bakteharji idrettshall begge dager, sier arrangementsansvarlige.

Styrker duodji-næringen For første gang avgir Sametinget en egen melding om duodji. Dette skjer i Sametingets plenum 31. mai. – Sametinget har et mål om å utvikle duodji som næring, slik at flere kan hente sitt levebrød fra dette, sier sametingsråd Inger Eline Eriksen.

Dette er den komplette listen over utstillere:



Inne: 1. Abanti, 2. Majaagas – Anne Berit Skum, 3. Graveniid, 4. Sara Alette Eira, 5. Marit Ravna Buljo, 6. Čiŋat – Berit Anne Eira, 7. Nina Bongo, 8. Johanna Labba, 9. Marja Susanne Hætta, 10. Árbi of Sápmi – Inger Elin Utsi, 11. IMA duodji, 12. Karen Anne Oskal Eira, 13. Rauna Guttorm, 14. DAT lágádus – Ol Johan Gaup, 15. Marit Susanne Utsi, 16. Anastasia Johansen, 17. Karen Logje Vars, 18. Sámi siida – Berit Anne Eira, 19. Jorunn Sivertsen, 20. Inga Bals Sara, 21. Eira Duodjelatnja, 22. Inger Anne Mienna, 23. Reinkjøttmarked, 24. Kristine Ragnhild Eira, 25. Giehtta Daidu – Esa Guttorm, 26. Inger Marie Buljo, 27. Alva Form – Geir Anders Berg, 28. Inga Bongo Hætta, 29. Anna Helene Johnsen, 30. Edel Marit Andersen, 31. Ellen Marit Anne Skum, 32. Reidun Ballovaara, 33. Kirsten Anne Bongo Eira, 34. Boble glasshytte- Tonje Tunold, 35. Bárus lágádus – Liv Karin Klemetsen, 36. Erica Huuva, 37. Ove Stødle, 38. Marit Berit Bæhr, 39. Davvi Girji, 40. Ávži design – May Torill Hætta, 41. Nils Vasara-Hammare, 42. Lifjellbovre – Cecilie Lifjell, 43. Natalia Olsen, 44. Kristine Anne B. Buljo, 45. KA Proksi + K Utsi, 46. LilleLi Smykker – Lill Eli J.-Dahl, 47. Brita Inga Klemetsen, 48. Sara Inga Oskal, 49. Anne Fenger Lynge, 50. Berit Anne Marit B. Bals, 51. Anu Forselius, 52. Berit Alette Sara, 53. Carlos Varra, 54. Niita – Gunn Pulk, 55. Andrey Zub, 56. Lise Marie S. Somby, 57. Mathis M. Sara, 58. Sámi design – Ellen B. Eira, 59. Kautokeino menighetskontor, 60. Bufetat, 61. Røde Kors, 62. Kautokeino sanitetsforening, 63. Klasse 10 A



Ute: 64. Nordlys rein, 65. Johnny Castrom, 66. Johan Martin Eira