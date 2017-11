DNB går mot strømmen; ansetter flere i Finnmark

pluss

Mens Nordea for to uker siden meldte at de trekker alle ansatte ut av fylket, kunne DNB onsdag røpe at de bemanner opp. I løpet av to uker vil jobben med å finne to nye ansatte til Alta-kontoret være i gang.

– Fylket og regionen går godt, det er mye aktivitet og gode framtidsutsikter. Vi ønsker å styrke oss for å ta del i veksten, sier Roger Antonesen, regionleder for Midt- og Nord-Norge.

Han og konserndirektør bedrift Benedicte Schilbred Fasmer møtte onsdag opp i Alta for å fortelle om gladnyheten.

Foretrekker fysiske møter

Rent organisatorisk vil Tromsø-miljøet og Alta-milljøet fortsatt samarbeide tett. Ressursene brukes på tvers med ambisjoner om å betjene hele fylket på en god måte – selv om Alta-kontoret er det eneste i hele Finnmark. Så selv om fylket fortsatt har en gjenværende lokal hub i Alta, blir det mye reising:

– Bransjen er i endring, vi ser at 90 prosent av banktjenestene gjennomføres på nett. Men så er det noen ganger at kundene foretrekker å møtes. Da må vi ofte ut til kundene, møte opp og ta dialogen med dem ansikt til ansikt. I slike tilfeller er den lokale tilstedeværelsen ekstra viktig, sier Antonesen.

Sparringspartner

Signalet fra næringslivet, inkludert NHO, er at den lokale tilstedeværelsen er viktig. Banken ser også verdien i nettopp det.

– Samtidig, er det ikke «bakvendt» å oppbemanne i en situasjon der stadig flere bruker digitale banktjenester?

– Noen av prosessene vil behandles digitalt, men det er også slik at banken har andre funksjoner – vi kan være en sparringspartner for personer og bedrifter som tenker å satse. Lokale ansatte vil også ha bedre forutsetninger for å kjenne markedet, folkene bak bedriftene og står dermed også bedre rustet til å gjøre en god analyse av risikoen, sier konserndirektør Fasmer.

Nye analytikere

Hun kan fortelle at utviklingen i den nordligste regionen er i en veldig medvind:

– Midt- og Nord-Norge har klart høyest vekst blant DNBs regioner. Vi har en solid markedsposisjon, og skal holde på denne, sier Fasmer.

At det går godt i nord får også effekt i Tromsø:

– Her bemanner vi opp med to analytikere, som skal bidra inn mot hele den nordnorske regionen, forteller Antonesen.