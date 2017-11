Vil ha sykkelstiene bort fra elvekanten

pluss

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) ber kommunen om å legge framtidige sykkelstier lengre inn i skogen.

Daglig leder Tor-Erland Nilsen påpeker i en høringsuttalelse at det er mange som sykler langs Altaelva. Selv om det er en fin tur kan det også oppstå uheldige situasjoner. Nilsen påpeker at enkelte stier kommer ut av skogen og rett inn på fiskeplasser. Nå ønsker han at disse stiene legges utenom fiskeplasser for å unngå at det skjer uhell.

Ønsker ikke flere langs elvekanten

Det er ikke bare syklister som kan forstyrre roen for de som fisker, ifølge Nilsen. Han ønsker nemlig ikke at flere skal få etablere seg langs elvekanten. I høringsuttalelsen står det følgende:

Vi er så heldig at vi ikke har vei langs Altaelva. Dette medfører at uansett hvor du fisker (unntatt Forbygninga og Sorrisniva) får du en fin naturopplevelse og en følelse av eksklusivitet. Det er kun du som er i den sonen på det døgnet. Det er ingen naboer som følger med.

Det må derfor ikke tilrettelegges for noen turistbedrifter eller andre å etablere seg langs elvekanten.

Ønsker utvidelse i Gønges

Selv om ALI ikke ønsker at andre skal etablere seg ved kanten av elva, har de selv store planer for området i Gønges.

I uttalelsen som Nilsen har sendt i forbindelse med at ny arealplan skal rulleres forteller han om ønsket om en ny hytte. I dag er det kun en gapahuk der, men ALi ønsker å bygge en hytte som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Nilsen påpeker at området er lavt og at det kan oppstå noen utfordringer ved svært stor flom. Likevel ser de for seg at området er godt egnet for en hytte med overnatting.