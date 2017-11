– Vi har samme mål for flyplassen i Alta

pluss

– Vi snakker samme språk og vi har et felles mål for flyplassen i Alta.

Det er inntrykket Kristine Jørstad Bock, salgs- og markedssjef i FlyViking, sitter igjen med etter hun møtte næringslivet i Alta i dag. På grunn av tekniske problemer har selskapet kansellert 20 avganger til og fra byen i oktober, og mange har hevdet at det går på tilliten løs.

Boch beklagde alle kanselleringene foran en fullsatt sal under frokostmøtet i regi av Alta næringsforening. Hun tror ikke tilliten er svekket i Alta.

– Jeg føler at vi fortsatt har tillit og det ser vi på antallet passasjerer på flyene våre. Det ser jeg også her i dag for her snakker vi om framtiden og nye ruter. Og ikke minst alle de mulighetene som er her i Alta.

– Man tåler ikke mange slike hendelser

– Det som er viktig for meg og for næringslivet er at vi spiller inn de behovene vi har. Og det må vi gjøre til alle flyselskapene.

Selv om FlyViking har kansellert mange avganger har ikke leder i Alta næringsforening Kjetil Kristensen mistet trua. Han mener det er naturlig at et nyoppstartet selskap vil oppleve trøbbel i starten. Likevel er han klar på at de må levere varene dersom næringslivet skal bruke selskapet.

– Hvis man er en seriøs aktør så må man levere på det man forplikter seg til. Vi skjønner at teknisk feil får konsekvenser, men det regner jeg med qat de vil håndtere det på en profesjonell måte framover. Man tåler ikke mange sånne hendelser før det merkes i markedet og det er markedet de lever av.

Han, og flere andre i salen, hadde innspill til Boch. For Altas del mener Kristensen at det er utfordringer i forbindelse med direkterutene til Oslo og Tromsø, spesielt på ettemriddag og kveld.

– Fra klokken 17.00 er det mange timer uten at det går fly. På de tidspunktene er det både behov og marked for FlyViking. Og innen reiseliivet er det mange som kommer til Tromsø, men som ikke kommer seg videre nordover. Så skal vi hjelpe flyselskapene med å forstå hvilket grunnlag de har for å fly.

Og Borck tar med seg innspillene fra dagens møte.

– Jeg skal ta med meg tipsene til gruppa som jobber med rutprogram. Vi får fly nummer fire nå i november og kan sette opp flere ruter og alternativer.