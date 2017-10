pluss

Historiker Arvid Petterson har fått med seg av den siste soldaten i Alta bataljon er gått bort. Ingvald Heitmann døde sist mandag, 100 år gammel.

– Alta bataljon besto av hedersmenn som virkelig fortjener vår takk for det de gjorde og sto for, sier Petterson til Altaposten,

Synliggjøring

Han er og har vært gjennom mange tiår glødende opptatt av å synliggjøre den innsatsen finnmarkingene gjorde under 2. verdenskrig og har kjempet i mange år for at blant annet Alta bataljon skulle få sine rettmessige dekorasjoner for innsatsen. Han hyller bataljonen, port mortem. Han karakteriserer soldatene i Alta bataljon som usedvanlig dyktige folk.

– Du må huske at mange også levde av fangst og var svært dyktige skyttere, for eksempel de som hadde erfaring fra ishavet. Det var usedvanlig tøffe og hardføre karer som var vant til å stå på, for eksempel i skifernæringa. Helt fra de var nøytralitetsvakter utmerket de seg. Etter det enorme snøfallet, ble innsatsen på Narvikfronten helt fantastisk, sier Petterson, som synes det er vemodig og trist at alle nå er borte. Uten den hederen de burde hatt.

Hadde fortjent bedre

Petterson var en av tre uavhengige historikere som satt i referansegruppa til forsvarsdepartementets historieprosjekt, som kun endte med bokutgivelse. Petterson kom med ramsalt kritikk og boikottet hele bokprosjektet.

– Soldatene hadde fortjent så uendelig mye mer heder. Det er innsats som lyser i historien, fastslår Petterson, også har vært opptatt av å fremme innsatsen til partisaner, de som drept på Hopseidet og alle de som ofret så mye under krigsårene, under evakueringa og gjenreisningen.

Traumer og senskader

Han er forsiktig med å dele ut helteroller og er mer opptatt av at mange har lidd mye. Unødvendig, blant annet fordi man var vant til å leve i det stille med sitt.

– Det har vist seg at mange har lidd med pykiske senskader og traumer. Det viste seg også når man fikk snakket med dem på tomannshånd. Opplevelsene var sterke, også for de som ble igjen. De har ofte stått last og brast med sine hjemkomne menn, som kunne våkne på natta med store ettervirkninger, sier han, og trekker parallellene til det som skjedde lengre sør i landet.

– De hadde gjerne behandlingstiilbud. Det ble skrevet bøker opp opplevelsene de hadde, mens etterdønningen av dramaet i nord skjedde i det stille, der folk måtte bygge opp husene sine. Det har gitt en skjevhet som aldri har blitt rettet opp, sier Petterson.

Gamle påstander

Han reagerer på at det på nytt slås opp som nyheter at Alta bataljon skulle ha skutt på sine egne under krigshandliingene. Dette er gamle påstander som river opp sår, mener han.

– Det blir ikke mer rett eller dokumentert om man gjentar dette gang på gang. Det må være mulig å framsnakke de andre bataljonene, uten å ramme på denne måten.