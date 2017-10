Vant med "matnyttig" app

pluss

Ungt Entreprenørskap Finnmark har nylig hatt Innovasjonscamp på fylkets ungdomsskoler og i Alta var det Tonje Hansen, Dina Holmgren, Ragna Malene Michaelsen, Ingvild Toft og Karen Sofie Sandring som stakk av med seieren for mest kreative idè.

Jentene hadde laget en app som heter "Miljøvennlig matforbruk" og om løsningen sier juryen at: "Den treffer oppgaven og setter fokus på matsvinn. Den er gjennomførbar, kreativ og har et spennende innhold, blant annet ulike oppskrifter for nettopp å unngå å kaste mat. I Norge kaster vi ca. 51 kg mat hver i året, og dette ønsket gruppa gjøre noe med ved sin løsning".



– Dagens unge er fremtidens verdiskapere. Å gi de arenaer for å trene sine kreative muskler er helt avgjørende for å imøtekomme fremtidens behov, sier Trine Hogseth, rådgiver Ungt Entreprenørskap Finnmark - og Innovasjonscamp er nettopp en slik arena.



Juryen bestod av Eli Kristin Baltzersen Berg/Ishavskraft, Jørn Iversen/Ishavskraft, Torstein Johansen/glad pensjonist og Bjarne Sætrum/Norut.



80 elever på 9. klassetrinn ved Sandfallet ungdomsskole deltok på dagens Grønt og Genialt Innovasjonscamp.