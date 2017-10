Souldronninga ruler

pluss

Én av Nordens mestselgende plateartister gjestet i går Alta og City Scene. Konsertlokalet var et lykketreff – 140 publikummere hadde vært et glissent syn i Kultursalen. Altas rockekjeller derimot, som for anledningen var utstyrt med stoler, er relativt fullsatt, om ikke utsolgt. Og stedets rutinerte lysmann Andreas Kampenhøy samt Boels medbragte lydtekniker leverer like sterkt som folka i Kultursalen.

Sitte og lytte-konsert

Sitte gjør ikke bare publikum også artistene på scenen. På den aktuelle turnéen opptrer Hanne Boel nemlig akustisk og mer nedstrippet enn de fleste som kaller seg akustisk. 60-åringen og hennes ekstremt dyktige gitarister Jens Runge og Jacob Funch sitter så tett sammen i en hestesko, at hovedpersonen i midten for en god del publikummere er vanskelig å se fordi gitaristene skjuler henne. Boel forklarer den smått spesielle settingen innledningsvis med at hun og musikerne har valgt å ikke ha scenelyd, altså verken monitorhøytalere eller –øreplugger; og for å høre hverandre godt nok, må de simpelthen sitte såpass tett.

Ikke ett feilskjær

Lydbildet er så nakent og rent at selv antydning til en aldri så liten, sur tone vil være tydelig hørbar, og vel så det. Men souldronningen og hennes gitarister, hvorav den ene, Jens Runge, har vært hennes faste i respektable 30 år, samt den medbrakte lydmannen vet nøyaktig hva de gjør. Det forekommer ikke ett eneste feilskjær, verken i hovedvokalen, koring (delvis a cappella), harmonier eller gitarspill. Samtidig unngår den akustiske trioen å være sterilt perfekt. Her er nerve, følelser og samspillsspontanitet i bøtter og spann.

Maktdemonstrasjon

Den utdannede sangpedagogen er fullstendig uangripelig når det gjelder sang og stemmebruk, sangteknikk og innlevelse. Da er det kanskje mer overraskende at det akustiske gitarspillet og ikke minst koringa til Runge og Funck ligger på samme, skyhøye nivå. Intet mindre enn en maktdemonstrasjon av gamle ringrever i en bransje hvor musikkartister i dag, også live, har et arsenal av tekniske hjelpemidler til rådighet, som langt på vei berger dem på en dårlig dag på jobben.

Egne og cover-hitlåter

Det er nøyaktig 25 år siden Hanne Boel fikk sitt store gjennombrudd med albumet «Kinda Soul» som inneholder hennes to største hitlåter, «Starting All Over Again» og «Don’t Know Much About Love». De kommer som henholdsvis fjerde og siste låt i konserten. Trioen åpner med enda en sterk låt fra samme album, «Standing on the Edge og Love». Boel har også tatt med to coverlåter i repertoaret: «Bridge Over Troubled Water» og «Son of a Preacher Man». Og det er samme, fine kvalitet over dem. På sett og vis tolker hun både sitt eget og covermaterialet.

Alta Soul og Blues?

Hanne Boel var den aller første artisten som signerte en konsertkontrakt til den aller første utgaven av Alta Soul & Blues Festival. Mange vil mene at hennes tid som populær artist er over, og at musikken hennes har gått av moten. Det kan så være. Men soulmusikken dansken leverer, er fullstendig uavhengig av tid og sted, og det er aldeles dejlig at Boel evner å kle låtene sine i svært ulike arrangementer.

– Vi ses igjen, sa den strålende opplagte artisten før hun gikk av scenen. Konserten i går var i hvert fall en uhyre sterk søknad til en ny kontrakt med Soul & Bluesfestivalen.

Bernhard Hienerwadel