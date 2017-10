Vil fylle adventen i Alta med juleglede

pluss

Musikalartistene Live Moen Johannesen og Lisa Pedersen har invitert ti lokale helter/kjendiser som skal by på en nyskapende juleforestilling.

Talkshow med levende musikk

Det hele skal gå av stabelen 9. og 10. desember.

– Til nå har vi invitert ti lokale kjendiser fra idrett, nærings- og kulturlivet, og vi holder enda på med å planleggingen, så kanskje kommer det til noen flere på listen. Disse personene skal vi ha et lite talkshow med, og det betyr at de for eksempel - med masse doser humor, skal fortelle litt om hva julen betyr for dem med mer. Gjestene har også med seg en foreslått julesang som et band med artister skal fremføre, sier Live Moen Johannesen.

Familieshow

I tillegg til talkshowet og «ønskelåtene» skal bandet og vokalistene også å fremføre egenvalgte julesanger underveis.

– Det hele skal bli en uhøytidelig affære for alle i alle aldere. Den yngste gjesten som er invitert til talkshowet er ni år, fortsetter Moen Johannesen.

Smakfullt julemarked

Før showet, som skal gå av stabelen i kultursalen, skal Sisa kultursenter ha et stort julemarked for publikum.

– Markedet som skal foregå utenfor salen før showet og dette skal inneholde masse spennende produktet som håndarbeid og mat. Vi håper dette blir starten må en ny adventstradisjon, fylt med juleglede, smiler Moen Johannesen som nå holder på med siste finish av programmet.

– Alt er ikke spikret, så det kommer kanskje til flere spennende elementer, sier hun lurt.